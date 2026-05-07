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券商借貸業務放寬有譜？彭金隆回應了
台股7日盤中站上4.2萬點，部分股民透過證券商的「不限用途款項借貸」融資買進股市，不過已有券商開始不承作該業務或禁止借新款還舊款，立委吳秉叡於立法院財委會會議中詢問放寬券商貸放限制的可能性，金管會主委彭金隆回應表示，制度可檢討是否再針對券商三項融通總金額占淨值比不得超過400%的規定更細緻化，回歸市場安全與發展平衡。
吳秉叡提到，券商公會希望融通總金額占淨值比調高到600%，金管會研議結果如何？彭金隆表示，業者當然希望範圍越大越好，但站在監理機關的角度會考量未來風險管控問題，所以才需要訂上限，400%的限制是過去訂下來的規定，可以檢討是不是能夠再細緻化，例如這個400%裡面可以做更細的檢討，讓市場安全與發展回歸平衡。
根據現行規定，證券商承作信用交易融資總金額、證券業務借貸款項，以及不限用途融通總金額等三項合計加總，不得超過該券商淨值的400％。
立委林德福則詢問，現在全民開槓桿炒股，散戶透過券商和銀行融資借款投入股市，若外資提款或台股回檔，是否可能引發斷頭、多殺多的連環爆，金管會如何因應？彭金隆回應指出，台灣資本市場過去應對過各式各樣的狀況，10年前台股市值不到30兆元，現在將近140兆元，金管會在很多公開場合提醒要謹慎投資，也會針對各種假設情境有所因應。
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