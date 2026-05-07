將來銀行推24小時全線上外匯服務 美元定存5.5%、日圓讓分0.03分

台幣匯率走揚，截至5月6日為止，台幣兌美元匯率來到31.488元的波段高點；美股則持續走揚，近期屢屢創下歷史新高紀錄，帶動國人美元資產配置需求增溫。純網銀將來銀行宣布即日起推出「24小時全天候外匯服務」，端出美元、日圓雙幣優惠，讓國人隨時都能掌握匯率行情，進場零時差。

將來銀行表示，外匯服務再進化，外幣兌換、匯出及解款服務升級推出市場罕見的「24小時全天候服務」，換匯族無論是上班、下班時間甚至假日，隨時都能掌握外幣甜甜價，透過將來銀行App一指完成。美股投資族更是迎來最有感的升級，美股深夜盤時能即時掌握波動行情，極速換匯及匯款到海外指定帳戶，或是透過將來銀行App下單美股投資，最快數分鐘內完成交易，不僅在行情波動時可精準掌握進出場時機，完成資產配置再平衡也接近0時差。

美元3大優惠 定存5.5%、匯出手續費僅5美元、老朋友開外幣戶領200元

為慶祝24小時全天候外匯服務上線，將來銀行推出美元3大優惠。不僅新開立外幣帳戶的國人享新資金美元3個月期定存年息5.5%，老朋友也同享4.5%優利，100美元即可起存，小資族也能輕鬆享受到優利美元定存；其次，將來銀行推出挑戰市場最優的「美元全額到匯、不限金額大小享匯出至國內銀行或美國，手續費筆筆5美元」，深具市場競爭力。此外，未開立外幣帳戶的老客戶於6月底前成功加開外幣帳戶並完成任一筆換匯，即可獲得台幣200現金回饋。

日幣匯出手續費筆筆1,200日圓 無任務即享不分日夜讓分0.03分

對於規劃赴日工作、旅遊、置產或有留學生活費匯款需求的民眾，將來銀行也把握日幣匯率走低趨勢，推出挑戰市場最低的「匯出手續費筆筆僅需1200日圓」回饋，加上無需解任務即可享有的讓分0.03分優惠，民眾無論是上班、下班甚至假日時段，隨時都能掌握換匯甜蜜點，及便捷的匯款服務。

不限匯款金額享手續費一口價、全球最快當天全額到匯

近期金融市場波動度漸增，即時把握行情成為市場顯學，將來銀行指出，相較傳統上的外幣匯款，費用為以匯款金額比例計算的手續費加上郵電費，將來銀行具有不限匯款金額享手續費一口價，及全球最快當天全額到匯等優勢。