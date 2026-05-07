股匯同 High 台股登「4萬2」新高價、新台幣盤中再升逾1角

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，最近參加台大一項返校活動，其中團體攝影橋段，主持人喊到道南中學，並慎重其事表示係一特殊學校，有何特殊？只見僅有一人上台，原來是早年因越南排華，政府專為搬遷

2026-05-07 11:59