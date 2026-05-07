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股匯同 High 台股登「4萬2」新高價、新台幣盤中再升逾1角
台股多頭氣盛，盤中再漲逾900點站上「4萬2」新高價，新台幣匯價以31.45開盤，半小時內就勁升逾1角，升破31.4元。今早外資匯入以及美元指數回跌，成為推升匯價主因。
對於外資大幅進出是否加重匯市調節壓力，央行外匯局長蔡烱民表示，外資在台股持股比重原本就偏高，近期資金進出規模確實擴大，對央行操作形成一定挑戰。不過，就目前觀察，整體匯市仍維持在可控範圍內，波動雖加劇，但並未失控。
在美元指數和油價方面，隨美伊停火談判進展，油價重挫、而美元指數亦定步回跌，美元指數下跌約0.4-0.6%，回到戰前水準附近。主因美伊談判進展提振全球風險情緒、壓低避險需求，加上美債殖利率回落削弱利差優勢。
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