台股續漲熱錢匯入 新台幣兌美元早盤升破31.4元

台股續漲，熱錢匯入不斷。新台幣兌美元匯率今（7）日再度走升，盤中升破31.4元，最高來到31.368元，延續近期強勢升值格局，匯銀主管解讀，背後關鍵仍是外資持續匯入，導致股匯同步轉強。

匯銀人士表示，近期新台幣走勢幾乎已成「外資風向球」。尤其台股在台積電、聯發科、AI概念股帶動下持續衝高，外資匯入力道升溫，也帶動美元賣壓增加。昨天新台幣兌美元更一口氣強升1.17角，今天開盤仍顯強勢，升值逾一角，顯示市場資金動能相當強勁。

根據金管會最新統計，4月外資單月淨匯入高達264.2億美元，創下歷史新高水準，累計外資淨匯入更突破3644億美元。中央銀行外匯局長蔡烱民也坦言，隨著外資持有台股市值愈來愈大，對匯市波動確實形成挑戰，但目前新台幣升幅仍在「可控範圍內」，若市場出現明顯失衡，央行仍會適時進場調節。

匯銀人士分析，台股欲小不易，匯市氛圍也轉向「新台幣偏升值預期」，也讓央行原本區間操作，逐漸轉為偏向阻升，避免新台幣短線升值太快。加上出口商見到台幣升值後開始拋匯，進一步推升升值力道。不過市場也認為，若後續外資獲利了結、轉為匯出，新台幣短線仍可能回到震盪整理格局。