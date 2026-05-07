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快速變動的世界中投資 瑞銀財管：鎖定收益型資產

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瑞銀財富管理投資總監辦公室 亞洲資產配置主管胡俊禮。瑞銀／提供
瑞銀財富管理投資總監辦公室 亞洲資產配置主管胡俊禮。瑞銀／提供

瑞銀財富管理投資總監辦公室 亞洲資產配置主管胡俊禮指出，在當前市場環境中，人工智慧浪潮、能源供應衝擊及貨幣政策轉向，正共同塑造全球資產配置的新局。從美國科技巨頭的資本開支擴張，到台湾股市在先進製程的領先布局，再到中東地緣政治推升油價，以及聯準會利率路徑的不確定性，投資者面對的不僅是單一趨勢，而是多重交織的宏觀驅動力。

胡俊禮表示，人工智慧正進入結構性加速階段，全球科技巨頭展現出強勁的成長動能。以雲端業務為例，美股巨頭的營收增速顯著提升，其中雲端收入年增尤其顯著，顯示企業AI需求快速攀升。同時，數位廣告亦受益於AI提升用戶參與和變現效率，進一步強化巨頭的盈利能力。

然而，這波AI浪潮亦伴隨龐大的資本支出，主要集中於數據中心、GPU與網路基礎設施。這代表短期內自由現金流可能承壓，但企業仍對長期投資回報（RoIC）保持高度信心。

在供應鏈層面，台灣股市成為關鍵受益者。隨著代理式AI（agentic AI）興起，對算力與高階晶片需求爆發，帶動先進製程產能大幅擴張。2奈米製程計畫加速推進，也可以成為台灣股票的催化劑。此外，先進封裝（如CoWoS）與光電整合技術亦成為支撐AI運算的重要基礎。

胡俊禮表示，能源市場方面，中東局勢導致荷莫茲海峽石油運輸受限，對供應造成重大衝擊。近期海灣國家原油出口量顯著下降，全球原油供應收縮明顯。

儘管市場曾出現需求下降的預期，但這種「需求破壞」主要源自供應不足，而非價格上升。實際上，交通燃料需求仍相對穩定，而石化需求則因原料短缺受影響較大。

在供應轉移下，美國原油出口創下歷史新高，顯示市場正尋求替代來源。同時，庫存下降與市場緊張情緒可能進一步推升價格。瑞銀財管維持布蘭特油價短期目標約每桶100美元，但風險偏向上行，若供應受阻持續，價格甚至可能短期突破150美元以抑制需求。

在貨幣政策方面，雖然近期通膨風險令聯準會短期內傾向維持利率不變，但其中期政策方向仍偏向寬鬆。官員強調需要看到更多通膨放緩證據才會啟動降息，但市場對於「不降息」的風險可能高估。

胡俊禮預期，隨著核心通膨在下半年緩和，以及勞動市場出現疲弱跡象，聯準會有空間逐步降息。同時，高油價對經濟增長的負面影響，也可能加速政策轉向。

胡俊禮表示，在投資策略上，這種環境有利於鎖定收益型資產。投資者配置短至中期優質債券，以鎖定當前利率水準，同時兼具分散與收益功能。此外，亞洲美元債券與股息策略亦可作為補充配置來源。

在策略層面，胡俊禮認為維持投資紀律、避免因短期不確定性而過度保守，並持續深化分散的重要性。股票仍被評為具吸引力，但投資人不宜過度集中，而應擴展至不同區域與產業，以掌握更廣泛的盈利增長機會。

固定收益方面，短至中久期的高品質債券在多數情境下皆具備良好的風險報酬平衡，可作為投資組合中的穩定基石。此外，大宗商品，特別是黃金，在地緣政治不確定性升高與全球負債水準偏高的環境下，具備分散風險與對沖不確定性的功能。

中東 美股 人工智慧

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