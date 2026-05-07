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台幣單日強升1.17角
荷莫茲海峽航運逐步恢復，國際油價與美元指數同步回落，外部壓力減輕，加上台股昨（6）日再創歷史新高，吸引外資資金大舉回流，推升新台幣兌美元匯率升破31.5元，以31.488元作收，強升1.17角，總成交量放大至27.205億美元，估外資匯入約15億美元。
台股昨日收盤站上「4萬1」大關，外資單日大幅買超751億元，帶動匯市同步走強。匯銀人士指出，隨市場氛圍轉趨正向，新台幣短線已轉為升值格局，下一道挑戰關卡為31.2元。
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