台幣單日強升1.17角

金融資產代幣化，將先從債券與黃金上路。金管會規劃推動「實質資產代幣化（RWA）」，原先納入評估的基金產品，因涉及個人帳務與交易制度較複雜，將暫緩推行，改由交易量較小、制度較單純的債券與黃金先試辦。

2026-05-07 00:52