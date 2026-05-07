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外資資金海嘯一波波 熱錢4月匯入8,358億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

外資資金海嘯一波波。金管會公布4月外資淨匯入264億美元，衝破200億美元，約新台幣8,358億元，寫史上天量，更比過去最高紀錄多出逾一倍，顯示AI狂潮下，全球資金正加速流向台灣。

累計前四月外資淨匯入442.7億美元，寫史上同期新高，也推升外資累積在台餘額攀升到3,643億美元、新台幣11.5兆元，續寫歷史高位。資金水位創高，意味外資帳上可動用部位充沛，為台股後市提供潛在動能。

市場認為，這波外資大舉回流，背後有三大原因。一是AI熱潮持續發酵。台灣出口表現強勁，尤其AI伺服器、半導體與電子供應鏈需求爆發，帶動市場對台股企業獲利期待升高。

4月台股大漲22%，幾乎由AI概念股主導，也成為吸引外資回補的關鍵。

其次，台股市場規模愈來愈大。隨高價股與權值股市值持續膨脹，外資若要布局台股，需要投入的本金自然同步放大，推升淨匯入金額屢創新高。

第三，即便中東戰事仍未平息，但目前影響仍停留在油價、通膨與利率預期層面，尚未明顯衝擊企業基本面與獲利展望，使全球資金仍願意持續押寶台灣科技產業。

觀察資金動向，4月外陸資同步買超上市櫃股票1,775億元，較3月賣超大幅翻轉，顯示匯入本金後即實質加碼台股，並非僅停泊資金。

熱錢 外資 金管會

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