金融資產代幣化…債券、黃金先行

金融資產代幣化，將先從債券與黃金上路。金管會規劃推動「實質資產代幣化（RWA）」，原先納入評估的基金產品，因涉及個人帳務與交易制度較複雜，將暫緩推行，改由交易量較小、制度較單純的債券與黃金先試辦。

官員指出，基金屬有價證券，國外鏈上記帳多僅到券商層級，但台灣現制需記帳到個人投資人，牽涉會計與交易架構調整，技術難度較高，因此先從債券開始。

目前規劃中，債券將先採銀行間試行模式，由於交易量較少、參與機構單純，較適合作為初期測試標的。黃金則因臺灣銀行已完成黃金存摺跨行鏈上清算與實體黃金提領實證，因此也被列入優先推動項目。

RWA代幣化是將股票、債券、基金等具實質經濟資產，以區塊鏈技術轉化為可交易代幣。實際RWA交易也是透過App下單，並由區塊鏈同步完成記帳與交割。