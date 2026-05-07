外匯存底重回6,000億美元

中央銀行公布昨（6）日最新統計，截至4月底我國外匯存底達6,024.88億美元，較3月底增加56.02億美元，重新站回6,000億元美元關卡，穩居全球第四大。央行外匯局長蔡烱民表示，4月外資資金動能強，雖有股利匯出干擾，但整體資金呈現淨流入，搭配匯率與投資收益等因素，共同推升外匯存底規模攀升。

蔡烱民指出，4月外資本金淨匯入約257億美元，不過因適逢企業發放股利，外資同步將盈餘及股利匯出約180餘億美元，導致央行統計的外資淨匯入縮減至約70億美元。其中，台積電（2330）發放現金股利，帶動外資匯出金額明顯增加，成為影響當月資金流向的重要因素。

在外匯存底變動來源方面，4月呈現三大正向支撐。首先是外匯存底投資運用收益持續挹注，其次為主要貨幣對美元升值帶來的評價利益，第三則是央行為維持外匯市場秩序適度進場調節供需。

匯率走勢方面，4月美元指數下跌1.91%，除日圓小幅貶值0.44%外，其餘主要貨幣普遍走升，包括歐元升值1.71%、英鎊升2.08%、加幣升1.85%、澳幣升幅達4.04%，人民幣與新台幣分別升值1.05%與1.27%。蔡烱民指出，新台幣升幅在亞洲貨幣中居中，整體匯市波動仍在可控範圍內。

4月上旬外資曾出現單日大舉買超台股逾千億元的情況，帶動資金匯入需求明顯增加。央行適時進場調節買進美元，不僅穩定匯市，也同步推升外匯存底水位，顯示資金面與政策面形成支撐效果。