純網銀將來銀行NEXT BANK宣布進軍企業金融市場，即日起針對企業戶推出有感優惠，包含挑戰企業數位存款市場最優的「最高1.2％高利活存」、「筆筆轉帳0手續費」，及所屬員工享「活存利率最高2％」回饋，打造企業與員工雙贏方案，以數位優勢形塑企業數位存款帳戶嶄新金融體驗。

將來銀為全台首家開辦企業可自行線上申請存款業務的純網銀，將來銀行表示，此次聚焦於中小企業與新創公司最有感的四大優勢。第一，企業活期存款年利率最高1.2%，挑戰市場最高水準，讓閒置資金也能穩健增值；第二，將來銀行提供企業網銀轉帳享推廣期間0手續費、筆數無上限，交易金額亦可依據客戶自身條件設定，讓企業日常金流調度更加輕鬆靈活。