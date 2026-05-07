聽新聞
0:00 / 0:00

將來銀進軍企金市場

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

純網銀將來銀行NEXT BANK宣布進軍企業金融市場，即日起針對企業戶推出有感優惠，包含挑戰企業數位存款市場最優的「最高1.2％高利活存」、「筆筆轉帳0手續費」，及所屬員工享「活存利率最高2％」回饋，打造企業與員工雙贏方案，以數位優勢形塑企業數位存款帳戶嶄新金融體驗。

將來銀為全台首家開辦企業可自行線上申請存款業務的純網銀，將來銀行表示，此次聚焦於中小企業與新創公司最有感的四大優勢。第一，企業活期存款年利率最高1.2%，挑戰市場最高水準，讓閒置資金也能穩健增值；第二，將來銀行提供企業網銀轉帳享推廣期間0手續費、筆數無上限，交易金額亦可依據客戶自身條件設定，讓企業日常金流調度更加輕鬆靈活。

中小企業

延伸閱讀

非美元穩定幣迎來成長契機 渣打銀：台灣具備良好發展基礎

首選台新卡！ 綜所稅最優分12期0利率，同享最高0.5%

富邦金融創新 連奪大獎

玉山金法說會／首季獲利再創新猷 預計第3季完成合併三商壽

相關新聞

將來銀進軍企金市場

純網銀將來銀行NEXT BANK宣布進軍企業金融市場，即日起針對企業戶推出有感優惠，包含挑戰企業數位存款市場最優的「最高1.2％高利活存」、「筆筆轉帳0手續費」，及所屬員工享「活存利率最高2％」回饋，

外匯存底重回6,000億美元

中央銀行公布昨（6）日最新統計，截至4月底我國外匯存底達6,024.88億美元，較3月底增加56.02億美元，重新站回6,000億元美元關卡，穩居全球第四大。央行外匯局長蔡烱民表示，4月外資資金動能強

外資資金海嘯一波波 熱錢4月匯入8,358億元

外資資金海嘯一波波。金管會公布4月外資淨匯入264億美元，衝破200億美元，約新台幣8,358億元，寫史上天量，更比過去最高紀錄多出逾一倍，顯示AI狂潮下，全球資金正加速流向台灣。

台幣單日強升1.17角

荷莫茲海峽航運逐步恢復，國際油價與美元指數同步回落，外部壓力減輕，加上台股昨（6）日再創歷史新高，吸引外資資金大舉回流，推升新台幣兌美元匯率升破31.5元，以31.488元作收，強升1.17角，總成交

金管會推動金融科技 規劃三大監理方向 建立「AI管AI」新架構

金管會揭金融科技推動五重點，其中最受關注就是AI監理將進入新階段。金管會規劃把「可程式化AI」、「代理AI（AI Agent）」、「AI風險分類」等全面納入現行金融業AI指引，此舉顯示金融AI監理將從

金融資產代幣化…債券、黃金先行

金融資產代幣化，將先從債券與黃金上路。金管會規劃推動「實質資產代幣化（RWA）」，原先納入評估的基金產品，因涉及個人帳務與交易制度較複雜，將暫緩推行，改由交易量較小、制度較單純的債券與黃金先試辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。