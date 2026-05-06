土銀與力興資產跨業結盟 推動包租代管、安養信託一站式服務

土地銀行與台灣金聯子公司力興資產管理公司於6日簽署業務合作契約書，由土地銀行總經理張志堅和力興資產管理公司董事長宮文萍完成簽約，雙方合作推出包租代管、安養信託跨業結盟模式，提供長者一站式全方位金融服務。

隨我國於114年邁入超高齡社會（65歲以上人口占比達20%），安養信託業務呈現快速成長趨勢，依中華民國信託業商業同業公會統計，截至114年底止，我國已有30家信託業者提供安養信託商品，累計信託受益人數221,047人、信託財產本金約新臺幣1,844億元，人數、金額較十年前皆成長數十倍以上，可見安養信託需求日益提升。

為提供更具彈性的安養信託服務，土地銀行本次攜手力興資產管理公司簽署業務合作契約書，結合雙方在信託及不動產管理專業優勢，共同打造包租代管、安養信託業務結盟模式，由土地銀行協助客戶將手上的閒置或不易管理之不動產透過包租代管釋出到租屋市場，提升資產運用效率，其租金收入還能藉由信託獲得完善保障，確保資金專款專用於生活照護與醫療支出，同時滿足資產管理、信託保障及照護的全方位金融服務需求。

經長年深耕信託領域，土地銀行不只連續4期拿下信託公會「信託業推動信託2.0計畫評鑑」安養信託獎項、連續5年獲金管會頒發「高齡者及身心障礙者財產信託評鑑績效優良銀行」獎項，且連續7年獲金管會「金融服務業公平待客原則評核」績優肯定，114年獲頒信託業辦理信託宣導特別績優獎，展現善盡企業社會責任、維護金融消費者權益的卓越成果。