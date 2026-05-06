金管會拚金融資產代幣化！先推債券、黃金上鏈 基金暫緩

金融資產代幣化，將先從債券與黃金上路。金管會規劃推動「實質資產代幣化（RWA）」，原先納入評估的基金產品，因涉及個人帳務與交易制度較複雜，將暫緩推行，改由交易量較小、制度較單純的債券與黃金先試辦。

官員指出，基金屬有價證券，國外鏈上記帳多僅到券商層級，但台灣現行制度需記帳到個人投資人，牽涉會計與交易架構調整，技術難度較高，因此決定先從債券開始。

目前規劃中，債券將先採銀行間試行模式，由於交易量較少、參與機構單純，較適合作為初期測試標的。黃金則因臺灣銀行已完成黃金存摺跨行鏈上清算與實體黃金提領實證，因此也被列入優先推動項目。

RWA代幣化是將股票、債券、基金等具實質經濟的資產，以區塊鏈技術轉化為可交易代幣。實際RWA交易也是透過APP下單，並由區塊鏈同步完成記帳與交割。

相較傳統金融交易，RWA最大特色是可縮短交割流程、降低中間作業成本，並透過智能合約自動化配息與清算，提高交易效率，也有助降低投資門檻。

金管會在2025年11月就公布RWA代幣化實證報告，確認技術已從「可行」進入「可用」階段。當時已完成國內債券、外國債券等商品的概念性驗證（POC）。

為推動後續落地，集保公司與周邊單位也成立「RWA代幣平台專案小組」，研議平台營運、區塊鏈技術、法制架構與市場基礎設施。金管會強調，後續將在兼顧安全與可行性前提下，加速推動RWA商品正式落地。