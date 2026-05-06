快訊

美股早盤／傳美伊停戰浮現進展 四大指數齊揚、AMD狂飆20%

颱風哈格比將略增強 周五另波鋒面來襲「雷雨連炸3天」

捲涉陸投資爭議…劉世芳外甥被在大陸台企解職 公司發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會拚金融資產代幣化！先推債券、黃金上鏈 基金暫緩

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會規劃推動「實質資產代幣化（RWA）」。圖／聯合報系資料照片
金管會規劃推動「實質資產代幣化（RWA）」。圖／聯合報系資料照片

金融資產代幣化，將先從債券與黃金上路。金管會規劃推動「實質資產代幣化（RWA）」，原先納入評估的基金產品，因涉及個人帳務與交易制度較複雜，將暫緩推行，改由交易量較小、制度較單純的債券與黃金先試辦。

官員指出，基金屬有價證券，國外鏈上記帳多僅到券商層級，但台灣現行制度需記帳到個人投資人，牽涉會計與交易架構調整，技術難度較高，因此決定先從債券開始。

目前規劃中，債券將先採銀行間試行模式，由於交易量較少、參與機構單純，較適合作為初期測試標的。黃金則因臺灣銀行已完成黃金存摺跨行鏈上清算與實體黃金提領實證，因此也被列入優先推動項目。

RWA代幣化是將股票、債券、基金等具實質經濟的資產，以區塊鏈技術轉化為可交易代幣。實際RWA交易也是透過APP下單，並由區塊鏈同步完成記帳與交割。

相較傳統金融交易，RWA最大特色是可縮短交割流程、降低中間作業成本，並透過智能合約自動化配息與清算，提高交易效率，也有助降低投資門檻。

金管會在2025年11月就公布RWA代幣化實證報告，確認技術已從「可行」進入「可用」階段。當時已完成國內債券、外國債券等商品的概念性驗證（POC）。

為推動後續落地，集保公司與周邊單位也成立「RWA代幣平台專案小組」，研議平台營運、區塊鏈技術、法制架構與市場基礎設施。金管會強調，後續將在兼顧安全與可行性前提下，加速推動RWA商品正式落地。

金管會 債券 臺灣銀行

延伸閱讀

非美元穩定幣迎來成長契機 渣打銀：台灣具備良好發展基礎

金管會出手管三大金融AI風險！高風險決策恐禁全自動

助客戶靈活配置資產 國泰世華銀行重磅推出債券相關結構型商品

金管會籲民眾善用保險商品平台 先補足基本保障

相關新聞

金管會拚金融資產代幣化！先推債券、黃金上鏈 基金暫緩

金融資產代幣化，將先從債券與黃金上路。金管會規劃推動「實質資產代幣化（RWA）」，原先納入評估的基金產品，因涉及個人帳務與交易制度較複雜，將暫緩推行，改由交易量較小、制度較單純的債券與黃金先試辦。

金管會出手管三大金融AI風險！高風險決策恐禁全自動

AI監理將進入新階段。金管會規劃把「可程式化AI」、「代理AI（AI Agent）」、「AI風險分類」等新科技，全面納入現行金融業AI指引，顯示金融AI監理將從過去原則式規範，逐步走向分級治理與動態監

遠銀Bankee推「18歲金融成年禮」 18%超優惠活存年利率

遠東商銀 Bankee 社群銀行推出年輕人專屬的 「18歲金融成年禮」，針對年滿18至22歲青年開立新戶享18%優惠活存年利率，約為目前銀行一般新台幣活期存款牌告利率0.7%至0.8%的22倍，鎖定年

4月底外匯存底金額6024.88億美元 重新站回6000億美元

中央銀行今（6）日公布，4月底我國外匯存底金額達6024.88億美元，較3月底增加56.02億美元，重新站回6000億美元大關，再度逼近歷史高點。央行外匯局長蔡烱民指出，4月外匯存底增加，主要來自外匯

公股聯手 台金聯子公司力興偕土銀提供包租代管、信託結盟一條龍服務

為迎接超高齡社會來臨，共築尊嚴樂齡未來，使老有所養，台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司6日與土地銀行簽署《業務合作契約書》，雙方將利用各自業務優勢，結合包租代管及信託業務，提供年長者一條龍式綜合服

新台幣強升1.17角 收31.488元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.488元，強升1.17角，成交金額18.72億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。