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富邦人壽湖口物流園區動土 總開發量體達8.8萬坪2029年完工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
富邦人壽湖口物流園區規畫興建三棟包含自動化倉儲、常溫及冷鏈用途的大型物流園區，總開發物流量體高達8.8萬坪。圖／竹縣府提供
富邦人壽湖口物流園區規畫興建三棟包含自動化倉儲、常溫及冷鏈用途的大型物流園區，總開發物流量體高達8.8萬坪。圖／竹縣府提供

富邦金(2881)旗下富邦人壽今日舉行富邦人壽湖口物流園區開工動土典禮，該案為富邦人壽2023年4月購入位於新竹工業區約2萬坪的土地，規畫興建三棟包含自動化倉儲、常溫及冷鏈用途的大型物流園區，總開發物流量體高達8.8萬坪；基地座落位置交通便利，距離湖口交流道300公尺，距離桃園國際機場也僅40公里，預計2029年完工。

富邦人壽董事長林福星表示，富邦人壽長期深耕綠色金融、環境保育與社會關懷，並積極參與重要公共建設，本案是以民間自行規畫參與公共建設的BOO方式進行，由富邦人壽出資，並承租給富邦媒體科技營運，可望成為新竹湖口地區新亮點。

富邦人壽指出，透過自動化倉儲的供給，協助電商業者提升揀貨正確率及作業效率，帶來產業示範效果，吸引更多企業投入建置新式倉儲，促進電商與新竹縣市的農漁業發展，也將聘用在地人才，創造近800個就業機會。

新竹縣政府秘書長李安妤表示，新竹縣是台灣科技與產業發展的重鎮，而湖口地區更是具備絕佳的交通與產業地理優勢，經過縣長楊文科、鄉長、議員們的努力，5日高公局有條件通過增設國道1號湖口第2交流道，更是肯定湖口鄉的發展，也敬佩富邦人壽的遠見，選在湖口投資。富邦在追求企業發展的同時，也積極落實ESG永續目標，規畫申請黃金級綠建築，這與縣府推動的「永續發展、智慧治理」目標不謀而合。

李安妤說，為了支持這項指標性的公共建設（BOO案），縣府秉持著服務企業、效率施政的精神，在開發前期積極釐清土地及廠房興建開發限制、協助「出流管制計畫書」的審查，未來在園區動工後的各項建築與相關審查程序上，縣府各局處將持續提供相關的行政協助，以最快速的行政效率，陪伴園區在2029年如期、如質完工，共同打造湖口新亮點。

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富邦金(2881)旗下富邦人壽今日舉行富邦人壽湖口物流園區開工動土典禮。圖／竹縣府提供

富邦人壽湖口物流園區基地座落位置交通便利，距離湖口交流道300公尺，距離桃園國際機場也僅40公里，預計2029年完工。圖／竹縣府提供
富邦人壽湖口物流園區基地座落位置交通便利，距離湖口交流道300公尺，距離桃園國際機場也僅40公里，預計2029年完工。圖／竹縣府提供

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