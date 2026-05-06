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櫃買中心與國衛院、安永三方攜手 推動新創企業發展

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心新創發展部組長何藹然（左四）、國衛院經理葉忠佑（左五）、安永會計師呂倩雯（右三）與生醫新創企業代表合影。櫃買中心／提供
櫃買中心新創發展部組長何藹然（左四）、國衛院經理葉忠佑（左五）、安永會計師呂倩雯（右三）與生醫新創企業代表合影。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）為促進與新創企業對談及交流，發揮創櫃板平台功能，特攜手國家衛生研究院以及安永聯合會計師事務所，於5月6日舉辦新創小聚活動，期盼藉由跨領域合作建立更具彈性且多元的新創交流平台，透過各界菁英的對談與經驗傳承，擴大新創生態圈之能量並厚植產業競爭力。本次活動吸引包含台灣醫療器材業、醫療軟體顧問業、電子材料業、生化科技研發業等領域新創企業參加，於會中分享公司核心價值及技術創新性，並深入瞭解創櫃板輔導資源，現場氣氛熱絡。

櫃買中心表示，創櫃板Plus是專為中小微企業量身打造的制度，具有免辦理公開發行即可取得股票代號的優勢。企業只需透過專業會計師輔導，建立內控與財會制度，即可有效提升品牌知名度與投資人信任度，並能吸引優秀人才加入，是新創企業邁向上市櫃市場的重要里程碑。安永聯合會計師事務所專業團隊亦於會中介紹其提供之會計及內部控制制度等諮詢與輔導服務，藉由提升企業營運合規性及財務透明度，協助企業順利登錄創櫃板。

為協助更多新創企業邁向卓越，櫃買中心與安永輔導團隊將持續合作，藉由深度對話與實務經驗分享，引導企業建立財會內控制度並順利進入資本市場，致力將每一位「新創先鋒」培植為未來的「明日之星」。更多創櫃板資訊，請詳（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。

櫃買中心 創櫃板 安永 國衛院

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