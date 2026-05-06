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投資基金新策略 動能循環投資法升級定期定額

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

股市多頭行情令人期待，但近年總經環境變化快速、地緣政治不確定性升高，常讓投資人的心情與市場一起上下震盪。統一投信推出動能循環投資法，讓定期定額策略再升級，四大特色包括低檔加碼、自動停利、循環機制、母子共榮。簡單來說，動能循環投資法就像設定自己的理財超商供應鏈，投資人依照需求及風險屬性建立規則，資金就會像物流一樣循環運轉，打造理財生活圈。這個機制不僅能解放投資人盯盤壓力、提升投資紀律，還可以把握波動中的投資機會。

統一投信的動能循環投資法利用母基金與子基金搭配，達到母子共榮的目標。母基金就像負責供貨的總公司，子基金則是創造銷售動能的超商門市，獲利達標後自動停利，再將收益回流總公司，形成自動運轉的理財超商供應鏈。首先，投資人設定母基金標的及金額，至少20萬元起，作為供應鏈的總部資金池，定期撥款給子基金。再來，設置子基金標的、扣款日和金額，最多可設定六檔基金，每檔基金扣款金額最低5000元，就像力拚獲利成長的超商門市，為投資組合主要成長動能。

投資人若想進一步利用系統克服追高殺低，動能循環投資法還可以設置子基金的加碼和停利門檻。只要設定子基金的低檔加碼門檻及金額，系統在子基金淨值較10個營業日前的跌幅達到目標區間時，就會自動加碼扣款，透過攤平成本，提高投資勝率。停利機制方面，投資人可以設置個別基金的獲利達到目標區間後，由系統自動贖回並將資金回補給母基金，形成兼具抗震與成長的良性循環。

統一投信表示，以風險屬性區分，積極型投資人的母基金可以選擇多重資產基金，並利用具備高成長性的台股、全球科技或大中華股票型基金作為子基金，加速財富成長。穩健型投資人可用債券型基金作為母基金，子基金搭配台股或全球科技股票型基金，兼顧投資組合波動與成長。保守型投資人則建議以貨幣市場型基金為母基金，子基金選擇投資區域較分散的亞洲區域股票型基金，在追求投資收益時，加強資產配置抗震力。

統一投信動能循環投資法申購子基金已經為零手續費。近期統一投信進一步推出手續費優惠活動，從4月27日至8月31日透過網路申購動能循環的母基金，同享零手續費。

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