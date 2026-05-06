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口袋證券用戶破10萬 打造極簡直覺投資新體驗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

純網路券商口袋證券總開戶數於2026年第2季突破 10 萬大關。在2026年第2季，口袋證券交易量屢屢突破新高，且累計開戶數突破10萬人，持續穩固純網路券商龍頭地位，也代表口袋證券「極簡、快速、直覺」的APP交易體驗深獲投資人青睞，使投資人在忙碌生活的生活中，可輕鬆透過口袋證券完成投資布局。

口袋證券董事長林聖哲表示，2026年第2季股市波動劇烈且交易量增，對於券商系統的承載力與穩定度是極大考驗。於此同時，純網路券商的經營邏輯與傳統券商亦截然不同。口袋證券將持續投入大量資源研發並建置穩定的交易系統，確保用戶在市場波動中仍能享有流暢的下單環境，同時，透過純數位化降低營運成本，口袋證券可提供更具競爭力的手續費率，讓投資人真正受益於數位轉型帶來的普惠金融。

為提供便捷的開戶、交易與資金管理體驗，口袋證券致力深耕金融科技生態圈。口袋證券持續與遠東商銀 Bankee 等金融夥伴們攜手合作，持續優化銀行帳戶與證券交割的連動流程，大幅縮短資金調度與開戶審核的時間。同時，口袋證券與CMoney深度合作，打破「看盤與下單」之間的斷層，使用戶在CMoney獲得專業的數據與分析資訊後，能無縫銜接口袋證券完成交易，達到高決策品質、低下單時差。

口袋證券表示，將持續秉持「以用戶為中心」的技術創新，隨著 10 萬用戶里程碑的達成，口袋證券不僅要在規模上領先，更致力於成為投資者布局全球最信賴的數位夥伴，讓「人人都能理財投資」，不只是口號，而是現實中的日常。

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