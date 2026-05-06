遠銀Bankee推「18歲金融成年禮」 18%超優惠活存年利率

遠東商銀 Bankee 社群銀行推出年輕人專屬的 「18歲金融成年禮」，針對年滿18至22歲青年開立新戶享18%優惠活存年利率，約為目前銀行一般新台幣活期存款牌告利率0.7%至0.8%的22倍，鎖定年輕人第一次開戶、第一次存錢、第一次分配資金，可以更輕鬆地「錢進」大人的世界。

即日起至2026年8月31日止，凡年齡18歲至22歲，於活動期間成功開立Bankee數位存款帳戶，即可享有2個月活存額度新台幣18000元(含)18%優惠年利率。超過新台幣18000元之存款金額，仍可享有Bankee基本年利率1.435%，且額度無上限，讓年輕人不論是剛開始存第一筆錢，或已經累積一筆生活基金，都能透過 Bankee 數位存款帳戶持續累積。

遠東商銀 Bankee 社群銀行表示，18歲不只是法律上的成年，更是金融習慣開始成形的關鍵起點，需要被正向的接住！這次推出的「18歲金融成年禮」不只是推一個高利優惠，更是希望運用銀行資源，透過年利率18%優惠活存、專案定存與 App 存錢計畫，鼓勵青年及早建立存款習慣，學會累積、分配與規劃，讓金融不再只是大人世界的工具，而是年輕人走向自主生活的第一份底氣。

遠東商銀 Bankee 社群銀行表示，本次活動特別以 「18歲、新台幣18000元、年利率18%」 作為記憶點，將存款優惠轉化為年輕人容易理解的開局訊號。這筆 「18歲開局金」 不只是帳戶裡的數字，而是年輕人開始接手財務生活的第一個儀式感；從「我有一筆自己的錢」開始，練習判斷這筆錢要怎麼存、怎麼放，怎麼為下一階段生活預留更多選擇。

年輕人的理財不一定要一步到位，先分清楚 「隨時會用的錢」 與 「暫時不會動的錢」，就是很重要的開始。針對短中期資金安排，Bankee 推出新台幣4個月期 「Bankee 社群圈專屬」專案定存，享1.68%年利率，適合未來幾個月後才會用到，而目前暫時不需動用的資金；若是中長期才會使用的資金，則可考慮新臺幣1年期 「錢進 Bankee 利即生財」 專案定存，享1.8%年利率。透過搭配定存，年輕人可依照不同時間點與不同目標，把錢放在更合適的位置。

除了活存與定存，年輕人可善用 Bankee App 內提供的「存錢計畫」功能，把存錢從一時決心變成日常習慣。從設定存錢目標、時間與金額，例如旅遊基金、購置新手機計畫、開學準備金或進修考照費用，系統會依其設定自動從主帳戶轉入存錢計畫子帳戶，可同時建立多個計畫，透過規律累積，陪年輕人把夢想設定成每一次可執行的小進度，養成被動儲蓄習慣，也更早建立對金錢的掌控感。