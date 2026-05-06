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遠銀Bankee推出專屬「18歲成年禮」 新戶享2個月18%活存年利率

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

遠東商銀Bankee社群銀行推出年輕人專屬的「18歲金融成年禮」，針對年滿18至22歲青年開立新戶享18%優惠活存年利率，約為目前多數銀行一般新台幣活期存款牌告利率0.7%至0.8%的22倍，鎖定年輕人第一次開戶、第一次存錢、第一次分配資金，透過高利活存與定存配置，慢慢建立自己的金融節奏。

即日起至2026年8月31日止，凡年齡18歲至22歲，於活動期間成功開立Bankee數位存款帳戶，即可享有2個月活存額度新台幣18,000元(含)18%優惠年利率。超過新台幣18,000元的存款金額，仍可享有Bankee基本年利率1.435%，且額度無上限，讓年輕人不論是剛開始存第一筆錢，或已經累積一筆生活基金，都能透過Bankee數位存款帳戶持續累積。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，18歲不只是法律上的成年，更是金融習慣開始成形的關鍵起點，這次推出的「18歲金融成年禮」不只是推一個高利優惠，更是希望運用銀行資源，透過年利率18%優惠活存、專案定存與App存錢計畫，鼓勵青年及早建立存款習慣，學會財務累積、分配與規劃。

遠東商銀Bankee社群銀行也指出，本次活動特別以「18歲、新台幣18,000元、年利率18%」作為記憶點，將存款優惠轉化為年輕人容易理解的開局訊號。這筆「18歲開局金」不只是帳戶裡的數字，而是年輕人開始接手財務生活的第一個儀式感；從「我有一筆自己的錢」開始，練習判斷這筆錢要怎麼存、怎麼放，怎麼為下一階段生活預留更多選擇。

另外，針對短中期資金安排，Bankee推出新台幣4個月期「Bankee社群圈專屬」專案定存，享1.68%年利率，適合未來幾個月後才會用到，而目前暫時不需動用的資金；若是中長期才會使用的資金，則可考慮新台幣1年期「錢進Bankee利即生財」專案定存，享1.8%年利率。透過搭配定存，年輕人可依照不同時間點與不同目標，把錢放在更合適的位置。

除了活存與定存外，遠東商銀Bankee社群銀行也表示，年輕人可善用Bankee App內提供的「存錢計畫」功能，從設定存錢目標、時間與金額，例如旅遊基金、購置新手機計畫、開學準備金或進修考照費用，系統會依其設定自動從主帳戶轉入存錢計畫子帳戶，可同時建立多個計畫，透過規律累積，養成被動儲蓄習慣。

社群 遠東商銀

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