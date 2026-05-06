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4月底外匯存底金額6024.88億美元 重新站回6000億美元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中央銀行今（6）日公布，4月底我國外匯存底金額達6024.88億美元，較3月底增加56.02億美元，重新站回6000億美元大關，再度逼近歷史高點。央行外匯局長蔡烱民指出，4月外匯存底增加，主要來自外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。圖／本報資料照片
中央銀行今（6）日公布，4月底我國外匯存底金額達6024.88億美元，較3月底增加56.02億美元，重新站回6000億美元大關，再度逼近歷史高點。央行外匯局長蔡烱民指出，4月外匯存底增加，主要來自外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。圖／本報資料照片

中央銀行今（6）日公布，4月底我國外匯存底金額達6024.88億美元，較3月底增加56.02億美元，重新站回6000億美元大關，再度逼近歷史高點。央行外匯局長蔡烱民指出，4月外匯存底增加，主要來自外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

蔡烱民表示，4月初金融市場波動劇烈，尤其4月8日當天外資單日買超台股超過千億元，帶動大量資金匯入，央行也有適度進場買匯調節。他說，雖然股市部分不便評論，但由於目前外資持有台股比重高，外資進出金額明顯放大，對匯率確實形成挑戰。

不過，蔡烱民也強調，目前新台幣匯率整體仍屬相對平穩，市場波動幅度仍在可控範圍內，若市場出現明顯失衡，央行調節力道就會相對加大，但現階段尚未出現失序情況。

回顧3月，由於當時中東戰事升溫、美元走強，加上外資大舉匯出，台灣外匯存底一度跌破6000億美元關卡，降至5968.86億美元，單月大減86億美元，創下近13年最大減量。如今4月重新回升，也顯示外資資金有效回流。

蔡烱民說，據統計4月台積電股利發放等匯出約180多億美元，外資匯入則有257億美元左右，因此淨匯入約70億美元。

若與國際相比，目前中國大陸外匯存底仍穩居全球第一，規模超過3兆3421億美元；日本1兆1618億美元；瑞士9010億美元；印度5546億美元；沙烏地阿拉伯為4718億美元；香港4199億美元；新加坡4065億美元；韓國則是3987億美元。

台幣匯率 央行 美元

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