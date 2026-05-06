金管會推動「資產代幣化」 債券、黃金先試水溫

為推動現實世界資產（RWA）代幣化商品，金管會報告指出，將參考國際RWA代幣發展趨勢、專家學者與業者意見，規劃先以債券與黃金為推行標的；相關周邊單位也成立「RWA代幣平台專案小組」，金管會已請其建置系統，在可行與安全前提下盡快上路。

立法院財委會明天邀金管會主委彭金隆就「金融科技發展業務之推動情形與展望」進行專題報告，並備質詢。

推動現實世界資產（RWA）代幣化部分，金管會報告指出，為建構完整RWA代幣生態圈，已完成國內債券、外國債券、基金為代幣化標的的概念性驗證（POC）；台灣銀行也聯合8家銀行完成跨行鏈上黃金代幣清算及提領實體黃金聯合實證案。

為順利推動RWA代幣化商品，金管會參考國際RWA代幣發展趨勢、專家學者及業者意見，規劃先以債券及黃金為推行標的。

集保公司等周邊單位也成立「RWA代幣平台專案小組」，針對平台營運模式、區塊鏈技術採用方向、法制架構及市場基礎設施等進行研議。金管會已請相關單位建置系統，在可行及安全前提下儘速落地。

金管會也說明，目前研訂「虛擬資產服務法」草案，行政院今年4月2日審議通過後函送立法院，等法案完成立法程序後，依草案內容將由行政院指定施行日期，金管會將配合完成研訂相關授權子法。

金管會指出，「虛擬資產服務法」草案已包括「穩定幣發行及管理」專章，明定在台灣境內發行穩定幣須經許可，且須維持十足準備資產、以面額發行及贖回穩定幣、不得支付利息等，並要求建立內控內稽與資安管理制度、申報及揭露相關資訊等，等專法完成立法後，金管會將訂定發布授權子法，開放申請發行穩定幣。

至於金融科技未來推動重點，金管會指出5大推動面向，包含提升金融資安韌性、建立金融業與VASP業者常態溝通機制、發展可程式化AI、因應代理式AI發展引導業者妥適應用，以及依AI風險分類框架，完善應用管理規範。

金管會指出，金融科技產業聯盟推動「可程式化的AI治理專案」，研究國內外AI治理規範，並依據金管會「金融業運用AI指引」所提的AI治理框架，盤點金融機構AI應用情境訂出可量化的風險評估指標。

此外，金管會考量代理式AI具備目標導向、任務規劃、多步驟執行、可呼叫工具及跨系統存取資料等特性，為引導金融機構善用技術並建立安全治理框架，金管會將研議增修相關規範或指引，以引導金融機構安全運用。