快訊

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

元大證發行47億元次順位公司債 利率上看2.32%強化資本結構

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大證券將發行「115年度第一次無擔保次順位普通公司債」，總發行金額達新臺幣47億元，藉此強化資本實力與優化財務結構，提升整體營運韌性。

此次公司債未採總括申報方式，依規劃分為甲券與乙券兩類型發行，其中甲券發行金額為11.5億元，乙券則為35.5億元。每張債券面額為新臺幣100萬元，並以票面金額十足發行。

在發行條件方面，甲券為7年期，票面利率訂為固定年利率2.2%；乙券則為10年期，票面利率為2.32%。

本次募得資金將用於強化資本及財務結構，因應業務擴展與市場變動需求。承銷作業方面，將委由華南永昌綜合證券擔任主辦承銷商，採公開承銷方式對外募集資金；公司債受託人及還本付息代理機構則由台新國際商業銀行擔任，其中還本付息業務由建北分行負責。

此次發債並無擔保品，亦未附帶轉換、交換或認股條款，結構單純，亦無賣回或買回條件設計，主要鎖定固定收益型投資人需求。

債券 公司債

延伸閱讀

助客戶靈活配置資產 國泰世華銀行重磅推出債券相關結構型商品

台新Richart10週年推「最高2.2%優利定存」每月領息約3600元

主動野村臺灣高息ETF 5月5日起掛牌上市

28檔主動式ETF 總規模逾5,300億元

相關新聞

電子支付挑戰高 全盈支付轉打移工市場新藍海

全盈支付邁入四周年，總經理劉美玲表示，今年全盈+PAY將以「普惠金融的3D新價值」為核心．聚焦「多元客群」、「多維生態」與「智慧布局」三大方向，持續強化場景連結與數據應用能力，推動支付從工具角色進一步

玉山金4月大賺41億元 前四月獲利142億元、年增26% EPS 0.88元

玉山金（2884）公布4月份自結盈餘。單月稅後純益41.8億元，累計稅後純益142.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加26.01%，EPS為0.88元。

純網路券商口袋證券 用戶突破10萬人

純網路券商口袋證券總開戶數於2026年第2季突破10萬大關，顯示「極簡、快速、直覺」的APP交易體驗獲投資人青睞，使投資人在忙碌生活的生活中，可輕鬆透過口袋證券完成投資布局。

全盈+PAY 攻外籍客群新藍海 今年底拚260萬會員、目標三年轉盈

電子支付市場競爭升溫，布局重心正從既有用戶轉向新客群。全盈+PAY總經理劉美玲6日表示，目前會員數約247萬人，預計2026年底將成長至260萬人，其中外籍會員將成為主要動能，特別是移工與企業引進的外

渣打發布全球穩定幣報告 非美元穩定幣迎來成長契機

渣打集團發布全球穩定幣研究報告指出，隨著穩定幣加速入市，加密資產交易的應用場景正轉型為數位金融體系的新形態結算工具，並逐步融入企業跨境支付與流動性資金調度等金融活動，推動全球數位資產領域朝向更成熟的發

全台首創！永豐金證券宣布「股票禮品卡」商轉落地

永豐金證券宣布「股票禮品卡」商轉落地，每人每年購買限額調升至300萬元，並擴增可發行規模從原本1億元至10億元，完成贈股票金行為「規模化」、「全民化」最後一哩路，將開啟全民「股票金送禮」新時代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。