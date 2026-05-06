元大證發行47億元次順位公司債 利率上看2.32%強化資本結構

元大證券將發行「115年度第一次無擔保次順位普通公司債」，總發行金額達新臺幣47億元，藉此強化資本實力與優化財務結構，提升整體營運韌性。

此次公司債未採總括申報方式，依規劃分為甲券與乙券兩類型發行，其中甲券發行金額為11.5億元，乙券則為35.5億元。每張債券面額為新臺幣100萬元，並以票面金額十足發行。

在發行條件方面，甲券為7年期，票面利率訂為固定年利率2.2%；乙券則為10年期，票面利率為2.32%。

本次募得資金將用於強化資本及財務結構，因應業務擴展與市場變動需求。承銷作業方面，將委由華南永昌綜合證券擔任主辦承銷商，採公開承銷方式對外募集資金；公司債受託人及還本付息代理機構則由台新國際商業銀行擔任，其中還本付息業務由建北分行負責。

此次發債並無擔保品，亦未附帶轉換、交換或認股條款，結構單純，亦無賣回或買回條件設計，主要鎖定固定收益型投資人需求。