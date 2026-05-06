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會增值的祝福 永豐金證券「股票禮品卡」商轉落地

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券「股票禮品卡」為國內第五個商轉成功的創新沙盒案，亦是全台唯一完成兩件金融沙盒商轉落地的券商。永豐金證券／提供
永豐金證券「股票禮品卡」為國內第五個商轉成功的創新沙盒案，亦是全台唯一完成兩件金融沙盒商轉落地的券商。永豐金證券／提供

永豐金證券2026年5月5日宣布「股票禮品卡」商轉落地，每人每年購買限額調升至300萬元，並擴增可發行規模從原本1億元至10億元，完成贈股票金行為規模化、全民化最後一哩路，將開啟全民「股票金送禮」新時代。無論是小資族或是富裕族群，都可輕鬆一指贈股票禮品卡來展現新意，滿足財富傳承、親子理財與所有新贈禮需求，讓股票陪伴長大的心意更具分量。

即日起，適用商品除定期定額，更擬定全面納入零股市場。以4月最後一個交易日收盤價換算，每人每年最高可轉贈約等值1.4張台積電（2330）或33張元大台灣50（0050）的股票禮品卡，加上手機就可完成購買轉贈，長期規劃資產傳承或理財教育都好用，可預見將快速成為國人全新生活金融商品。

股票禮品卡是永豐金證券第二件金融沙盒商轉落地案，為國內證券業首例。永豐金證券蘇威嘉總經理指出：「國人習慣贈送新生兒黃金鍛造的金牌，父母會發零用錢給子女，或致贈畢業生理財書籍來寓意祝福。但黃金不會生小黃金、現鈔不會生利息，永豐金證券透過創新商品股票禮品卡，轉化這份禮物為『會增值的心意』，並全方位滿足不同財富客群。無論婚禮紅包、新生兒賀禮或長期規劃財富傳承，都是全新絕佳選擇。」

即日起，進入永豐金證券股票禮品卡網站，送出全新升級的股票禮品卡，享四大好處：

第一，獨家創新技術，讓用戶可自行疊加五種面額(100元、500元、1,000元、3,000元、6,000元)，最少送100元、最多一年送出300萬元。

第二，股票禮品卡「專款專用」。於股票禮品卡網站點選「立即兌換」，輸入禮品卡序號儲值後，即可於永豐金證券「豐存股」扣抵0050、台積電等共298檔優質標的，充分傳遞理財教育。

第三，結合電商選購流程與LINE一鍵轉贈，送禮就像傳送電子咖啡券一樣直覺簡單，徹底實現投資理財日常化。結果發現有退休年齡人士購買，也出現女性用戶超過男性的有趣情況。

第四，安全、安心、快速。團隊打造專屬信託架構與兌換平台，結合定期定額豐存股機制，確保股票禮物轉贈的安全性與便利性，是同業難以複製的技術與資安基礎。

永豐金證券內部數據顯示，股票禮品卡已成為各個世代參與市場的快車道，新開戶目標達成率高達137％，開賣十個月即賣出近億元，證實收到具備成長潛力的股票金，遠比收到拆封即折舊的實體禮物更令人心動。整體收禮人兌換後的最愛存股名單，0050、台積電都入列，今年還出現主動型ETF，顯見不但開啟長期投資，更會隨新趨勢調整布局。

這段期間發現，多數新世代不會錯過兌換投資金機會。例如今年1月與全家合作推出潮流福袋，完成兌換福袋附贈實體股票禮品卡的用戶，高達七成是未滿40歲的年輕人，其中近三成為21至30歲，應證新世代對長期存股觀念更有遠見。

為回應廣大投資者的熱烈期待，永豐金證券宣布，要連結更多異業夥伴、導入社群會員機制與客製化兌換介面，深化場景應用，為「股票金送禮」創造更多可能性。可預見未來，也許尾牙場合、公司抽獎都可見到股票禮品卡應用。

歡慶商轉，永豐金控股東更享好禮！凡符合2026年股東會紀念品領取資格者，將可獲得專屬200元股票禮品卡，2026年9月30日前用手機掃描股票禮品卡背面QR Code，並成為永豐金證券客戶，即可於永豐金證券電子平台完成兌換，不限新舊戶，每乙個帳號限領一次。

永豐金證券股票禮品卡一年成果表。資料來源：永豐金證券
永豐金證券股票禮品卡一年成果表。資料來源：永豐金證券

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