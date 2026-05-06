元大金控熱血傳愛 連十年獲捐血績優團體表揚

元大金控（2885）長期投入社會參與，自2011年啟動愛心捐血活動至今，已連續16年傳愛不輟，累計募得逾3萬1千袋熱血，總捐血量突破781萬C.C.，以實際行動守護捐血防線，創下連續10年獲台灣血液基金會表揚「捐血績優團體」的亮眼紀錄。

穩定的血液存量是醫療體系的重要後盾，元大金控秉持永續發展與社會公益的精神，每年舉辦三場「元大愛心捐血暨發票募集活動」，串聯同仁、供應商及在地居民共同響應。今年首場活動更攜手警察機關推動「防詐宣導」，結合發票募集，將愛心觸角延伸至社會福利與金融安全，發揮金融機構的正面影響力。

有同仁分享，公司舉辦的捐血活動是定期參與的愛心儀式，平時維持運動與規律作息，希望在關鍵時刻能挽袖助人，看著熱血緩緩流入袋中，想到這份力量能延續他人的生命，內心感到無比踏實。

根據台灣血液基金會數據顯示，維持醫療用血量能需要社會各界持續支持。元大金控咸認捐血是展現無私奉獻的精神，更是對生命的尊重與珍惜，彰顯愛與關懷，每一位元大人熱情捲起袖子，未來將持續扮演「熱血先鋒」。讓每一份熱血都能轉化為拯救生命的希望，帶動社會大眾養成定期捐血的習慣，落實「捐血一袋，救人一命」的祈願，建立共善的良性循環。