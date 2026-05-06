守護個資 教育部啟動教育機構個資行政檢查

有鑑於教育服務對資訊系統的依賴度提升，個人資料跨單位的流通也日益頻繁，為深植資安意識並落實個資保護，教育部針對私立學校、幼兒園、補習班、課後照顧中心及運動體育團體等與民眾接觸頻繁的單位，啟動個資保護查核作業，防範資料外洩或遭不當使用。

教育部自2023年起持續辦理「個資行政檢查作業」，以確保教育機構的個資管理更具保障。2026年度的查核工作預計5月開跑，並持續執行至10月。透過「書面審查」與「實地走訪」雙管齊下，協助各級機構檢視防護措施，提升大眾提供個資時的信任感與安心感。

此次查核的核心重點在於確認各單位是否已建立並落實「個資安全維護計畫」，且在個資的蒐集、處理、利用、保存及刪除等各階段，皆須符合《個人資料保護法》的規範。

教育部期望透過此機制提早察覺潛在漏洞，輔導單位即時修正並強化管理制度。查核結束後，教育部要求未達標單位限期改善，並定期召開檢討會議，依執行現況滾動式修正策略，持續增進教育機構的資安防禦力。

除查核外，教育部也同步提供多元化的教育訓練課程，協助基層人員深入掌握法規要求及標準作業流程，目標是將「個資保護」從制度層面落實到日常操作的每個細節中。

教育部呼籲，各教育事業應主動進行定期自我檢視，並投入資源於內部培訓與制度升級。未來，教育部將視實務需求持續優化查核機制，協助教育界應對資安挑戰，共同營造一個更安全、更值得信賴的學習與服務環境。