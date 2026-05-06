玉山金4月大賺41億元 前四月獲利142億元、年增26% EPS 0.88元

純網路券商口袋證券總開戶數於2026年第2季突破10萬大關，顯示「極簡、快速、直覺」的APP交易體驗獲投資人青睞，使投資人在忙碌生活的生活中，可輕鬆透過口袋證券完成投資布局。

2026-05-06 15:01