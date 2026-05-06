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玉山金4月大賺41億元 前四月獲利142億元、年增26% EPS 0.88元
玉山金（2884）公布4月份自結盈餘。單月稅後純益41.8億元，累計稅後純益142.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加26.01%，EPS為0.88元。
受惠於資本市場表現亮麗，子公司玉山證券單月獲利達5.8億元、玉山創投6.3億元，推升金控單月獲利突破40億元大關。今年前4月，獲利主體玉山銀行累計稅後純益121.6億元，較去年同期增加6.42%；玉山證券16.3億元；玉山創投13.4億元；玉山投信1.5億元。
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