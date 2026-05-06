純網路券商口袋證券 用戶突破10萬人

純網路券商口袋證券總開戶數於2026年第2季突破10萬大關，顯示「極簡、快速、直覺」的APP交易體驗獲投資人青睞，使投資人在忙碌生活的生活中，可輕鬆透過口袋證券完成投資布局。

口袋證券董事長林聖哲表示，2026年第2季股市波動劇烈且交易量增，對於券商系統的承載力與穩定度是極大考驗。於此同時，純網路券商的經營邏輯與傳統券商亦截然不同。口袋證券將持續投入大量資源研發並建置穩定的交易系統，確保用戶在市場波動中仍能享有流暢的下單環境，同時，透過純數位化降低營運成本，口袋證券可提供更具競爭力的手續費率，讓投資人真正受益於數位轉型帶來的普惠金融。

為提供便捷的開戶、交易與資金管理體驗，口袋證券致力深耕金融科技生態圈。口袋證券持續與遠東商銀 Bankee 等金融夥伴們攜手合作，持續優化銀行帳戶與證券交割的連動流程，大幅縮短了資金調度與開戶審核的時間。同時，口袋證券與CMoney深度合作，打破「看盤與下單」之間的斷層，使用戶在CMoney獲得專業的數據與分析資訊後，能無縫銜接口袋證券完成交易，達到高決策品質、低下單時差。