全盈+PAY 攻外籍客群新藍海 今年底拚260萬會員、目標三年轉盈

電子支付市場競爭升溫，布局重心正從既有用戶轉向新客群。全盈+PAY總經理劉美玲6日表示，目前會員數約247萬人，預計2026年底將成長至260萬人，其中外籍會員將成為主要動能，特別是移工與企業引進的外籍白領族群，被視為下一波成長「新藍海」。公司設定第一階段目標為達成10萬名移工會員，作為關鍵里程碑。

隨著非現金支付加速普及，根據金管會最新統計，台灣電子支付帳戶使用人數已接近4,000萬規模，交易量亦持續維持高檔成長，顯示電子支付已由導入期邁入日常化與高頻使用階段。在此趨勢下，全盈+PAY 以零售通路為基礎，整合金融與電商資源，持續推動支付由單一交易功能轉向場景整合，建構橫跨消費、服務與金融的生活平台。

劉美玲指出，台灣電子支付市場進入成熟階段，單純依靠支付功能已難以拉開差距，關鍵在於能否解決特定客群的痛點。以移工為例，由於多數難以開立銀行帳戶或申請信用卡，導致行動支付使用受限，全盈+PAY即從此切入，提供無需銀行帳戶、可直接在全家便利商店以現金儲值電子錢包的服務。

在推動策略上，全盈+PAY採取結盟模式，已與美家等移工超市等既有服務移工的平台合作，並結合全台全家便利商店據點，打造涵蓋儲值、消費與跨境匯兌的一條龍服務。

為降低使用門檻，全盈+PAY亦推出六國語言APP介面，協助外籍用戶克服語言障礙。從目前用戶結構觀察，外籍會員以馬來西亞占比最高，其次為印尼，顯示東南亞市場為主要成長來源。

除外籍客群外，全盈+PAY也積極拓展生活場景，切入寵物市場，並定位為生態系中的「最強配角」。劉美玲說明，公司將以支付為樞紐，串聯寵物食品、醫療與保險等服務，結合全家通路與國泰金融資源，打造跨場景應用；未來亦規劃導入國泰「小樹點」等點數機制，讓用戶可於相關消費中折抵，提升使用誘因。

談及獲利時程，劉美玲坦言，若僅在既有支付市場競爭，獲利空間有限，因此公司選擇透過新客群與新金融服務開創成長曲線。隨著移工等族群需求逐步被滿足，將有助帶動新的收入來源，目標在三年後跨越損益兩平點。