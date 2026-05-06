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渣打發布全球穩定幣報告 非美元穩定幣迎來成長契機

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
渣打銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲。渣打銀行／提供
渣打銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲。渣打銀行／提供

渣打集團發布全球穩定幣研究報告指出，隨著穩定幣加速入市，加密資產交易的應用場景正轉型為數位金融體系的新形態結算工具，並逐步融入企業跨境支付與流動性資金調度等金融活動，推動全球數位資產領域朝向更成熟的發展階段邁進。

報告認為，當前的穩定幣市場雖仍以美元為主，但在經貿環境多幣別結構的趨勢下，非美元穩定幣的配置與應用正迎來關鍵發展契機。

依據國際研究機構與鏈上數據平台統計，全球穩定幣發行規模迄今已突破3,200億美元，2026年第1季穩定幣總交易額超過28兆美元創下單季新高。

渣打集團最新發布的《非美元穩定幣如何邁向規模化發展》（Beyond Concentration： Where Non‑USD Stablecoins Can Scale）報告也指出，相較於美元在全球跨境支付體系占比約50%，反觀穩定幣市值超過98%仍以美元作為計價基礎，突顯穩定幣市場在幣別多元化方面依舊存在約48%的發展空間。

渣打分析，在全球經貿活動呈現多幣別格局的背景下，穩定幣市場過度集中於美元已帶來結構性落差；因此，即使是小幅度的幣別配置改變便有機會轉化為可觀成長，有助釋放非美元穩定幣的發展潛力。

報告也預期，配合監管、基礎設施和機構參與的持續發展，穩定幣在支付、跨境資金流動、國際貿易等領域的應用將日益增加。至於非美元穩定幣的需求與發展，未來將受到基礎建設效率、跨境結算機制一致性與區域貿易動能等三大結構性因素影響。

渣打銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲表示，穩定幣等新型數位資產的意義，並非取代既有支付體系，而是回應全球貿易結構與企業營運模式正在轉變的事實，為企業提供更具彈性與透明度的結算選擇。

她強調，台灣作為全球供應鏈的關鍵角色，在區域與跨境產業網絡中發揮重要影響力，隨著台灣企業對於跨境資金調度與結算效率的需求持續提升，也為數位結算解決方案的運用與深化創造更成熟的條件。

報告進一步觀察各市場的發展態勢，結合世界銀行2025年「營商環境成熟度評估」（BusinessReady, B-READY）報告數據，從金融服務效率、國際貿易效率、營運條件及監管框架等四大面向，評估各地對穩定幣的需求潛力。

結果顯示，跨境交易阻礙較大以及支付基礎設施存在落差的新興市場，對穩定幣具備較高的潛在需求，其中包括撒哈拉以南的非洲地區、拉丁美洲及部分新興亞洲國家。

PUBLIC報告更指出，台灣的穩定幣發展趨勢整體與新加坡、香港等國際金融中心接近，在營運條件（Operational efficiency measures）與監管框架清晰度（Regulatory clarity）等指標中具備相對優勢，反映出台灣在金融體系與市場穩定性擁有良好基礎。

報告也強調，該評估框架主要用於識別穩定幣的潛在需求和存在於市場的經濟誘因，但不代表各市場已具備發行穩定幣的即時可行性。

朱佳玲指出，台灣企業具備高度國際化的營運特性，供應鏈與投資布局也日益多元；穩定幣結合法定貨幣的穩定性與區塊鏈結算效率的雙重特性，配合鏈上支付實現快速的跨境結算，對於跨時區營運的企業與金融機構而言，將有助降低資金流動性障礙。未來隨著台灣在虛擬資產領域的監管與法規框架逐步明確，期待能逐步對接全球數位金融體系，形成企業資金與創新動能的正向循環。

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