電子支付挑戰高 全盈支付轉打移工市場新藍海

全盈支付邁入四周年，總經理劉美玲表示，今年全盈+PAY將以「普惠金融的3D新價值」為核心．聚焦「多元客群」、「多維生態」與「智慧布局」三大方向，持續強化場景連結與數據應用能力，推動支付從工具角色進一步升級為驅動生活與金融整合的關鍵平台，並要深入移工金融領域，打造移工支付平權。

隨著非現金支付加速普及，根據金管會最新統計，台灣電子支付帳戶使用人數已接近4000萬規模，交易量亦持續維持高檔成長，顯示電子支付已由導入期邁入日常化與高頻使用階段。

劉美玲指出，電子支付市場既艱困又挑戰，但也有新發展，未來將走向競合多元化、布局國際化發展利基化的趨勢。

劉美玲表示，全盈一直在尋找支付的痛點，希望能夠在解決的過程中尋找機會，強調支付的設計要給予不同客群不同的價值，目前全盈的會員數已經有247萬人，而少子化時代，外國工作者增加，今年的重點目標放在外籍、移工會員成長，目前移工會員占比仍不高，希望至少第一個階段能達到10萬人。

劉美玲說，目前全盈的移工會員中以東南亞為主，其中馬來西亞占了三成，其次則是印尼，移工在台灣的支付需求集中在消費、匯款，因此希望串連這些服務需求，並要積極去找原本就在服務移工的不同業者如移工超市、便利超商等合作，才能提高全盈的知名度。

劉美玲表示，電子支付的競爭重心已經改變，不再只是功能或交易規模，而是平台的整合能力與數據應用能力，當支付工具本身逐漸標準化，真正的差異會回到能否從了解用戶痛點出發，串聯不同客群、場景與金融服務，並形成可持續運作的生態結構。

劉美玲指出，全盈+PAY的目標是讓支付不只是交易工具，而是能夠嵌入生活與金融服務流程的基礎連結層，當使用者在不同場景中可以自然完成支付，同時又能持續累積可分析與可回饋的數據，平台的價值才會真止被放大