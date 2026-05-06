將來銀推企業數位存款挺中小企業 員工薪轉活存最高2%

純網銀將來銀行 NEXT BANK即日起針對企業戶推出有感優惠，包含挑戰企業數位存款市場最優的「最高1.2％高利活存」、「筆筆轉帳0手續費」，及所屬員工享「活存利率最高2％」回饋，打造企業與員工雙贏方案，以數位優勢形塑企業數位存款帳戶嶄新金融體驗。

四大優勢一次到位 打造中小企業與員工雙贏方案

身為全台首家開辦企業可自行線上申請存款業務的純網銀，將來銀行表示，此次聚焦於中小企業與新創公司最有感的四大優勢。第一，企業活期存款年利率最高1.2%，挑戰市場最高水準，讓閒置資金也能穩健增值；第二，將來銀行提供企業網銀轉帳享推廣期間0手續費、筆數無上限，交易金額亦可依據客戶自身條件設定，讓企業日常金流調度更加輕鬆靈活。

第三，企業完成開戶並導入薪資轉帳後，員工可參與將來銀行個人戶新戶優惠，活期存款利率最高可達2%，幾乎看齊市場「定存」水準，挑戰市場最優。第四，無論是開戶，或是每月發薪，企業都無需跑分行，直接便捷一指完成，省下來回奔波時機及臨櫃的紙本作業。

將來銀行指出，企業除提供固定薪資、一次性獎金給員工外，薪轉戶若能享有穩定的優息活存，也等於提供長期且有感的福利予員工。從將來銀行目前的企業客戶來觀察，此點特別受到科技、新創公司與服務業青睞。

開戶再進化 免跑分行、最快10分鐘內完成開戶申請

將來銀行企業數位存款帳戶充分發揮純網銀優勢，企業免跑分行，24小時皆可進行線上開戶申請，最快10分鐘內就可完成申請程序，相較傳統上於分行開戶動輒1小時的等待時間，行政效率大幅提升。

客戶樣貌多元 各產業企業轉往純網銀

將來銀行指出目前已累積上百家企業客戶，涵蓋上市櫃公司、金融機構，當中以中小企業與新創族群占比達65％最高，顯示將來銀行提供的便捷且優質金融服務，服務到過往銀行較難惠及之族群，落實普惠金融。

不少企業主本身即為將來銀行個人用戶，實際使用APP後，對其介面直覺、操作流暢、資訊即時與手續費優惠深感認同，進而選擇將良好的個人使用體驗延伸至公司帳戶與員工薪轉。這股信任力量也吸引了許多50歲以上的資深企業主，主動打破過往與實體分行往來的習慣，轉擁將來銀行的便捷服務，展開全新的數位金融合作關係。

指標企業客戶加持 多家大型集團最愛用

不僅如此，將來銀行企業數位存款服務也獲眾多指標公司的青睞。從電信龍頭、知名量販店，到國內知名電支業者、台灣大型交通運輸業、台灣旅遊業龍頭，皆選擇使用將來銀行服務，充分展現將來銀行企業服務無論是在規模承載力、系統穩定度或服務彈性上，皆已具備與大型業者同行的能量。