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國泰 CUBE 卡推「周四外出用餐日」、「CUBE美食家」 最高享10%回饋

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華CUBE信用卡全新推出「週四外出用餐日」及「CUBE美食家」，餐飲加碼享最高10%小樹點（信用卡）回饋，全新饗宴即將推出。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華CUBE信用卡全新推出「週四外出用餐日」及「CUBE美食家」，餐飲加碼享最高10%小樹點（信用卡）回饋，全新饗宴即將推出。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行CUBE信用卡「樂饗購」權益長期深耕國內餐飲消費場景，統計2026年第1季切換至「樂饗購」之消費簽帳金額，較去年同期成長逾一成，顯示卡友使用黏著度與消費動能穩健提升。

為進一步拓展餐飲消費版圖、形塑更完整且有感的生活用餐體驗，將於2026年6月1日起推出全新餐飲系列活動「周四外出用餐日」與「CUBE美食家」，分別鎖定高頻日常用餐與深度體驗需求，並透過數據洞察與精準分群，結合優質餐飲合作夥伴，打造差異化的餐飲合作與專屬體驗內容，同時提供消費滿額最高加碼10%小樹點（信用卡）回饋，持續累積CUBE信用卡於餐飲消費領域的品牌影響力。

本次推出的「周四外出用餐日」，鎖定上班族與家庭族群的高頻日常外食需求，將「周四」打造成固定在外用餐的時刻。活動期間內，卡友每周四持CUBE信用卡於國內餐廳消費，單筆滿2,000元，即可獲加碼5%小樹點（信用卡）的優惠券，下次用餐時即可享加碼回饋，每張優惠券回饋上限100點小樹點（信用卡）。

無論是下班後的日常晚餐，或是周末前與家人朋友的小型聚會，透過簡單直覺的回饋機制，鼓勵卡友養成「外出用餐就刷CUBE」的消費習慣，亦為吸引潛在新客源、擴大卡友使用情境的重要布局。

針對講究用餐品質與體驗的價值型客群，國泰世華同步推出「CUBE美食家」專屬計畫，透過消費數據洞察與精準分群，結合餐飲合作夥伴的資源，共同打造差異化的餐飲專屬體驗內容。活動期間內（消費統計自2026年5月1日起），卡友持CUBE信用卡單月於國內餐廳消費累積達20,000元，於次月第10個工作天後即符合「CUBE美食家」資格，可獲得「CUBE美食家指定餐廳加碼10%優惠券三張」及限定餐廳的「專場體驗兌換權利」，讓用餐不只是日常選擇，更是一種生活品味的延伸。

國泰世華銀行表示，CUBE信用卡持續以生活場景為核心，優化回饋設計與使用體驗，讓卡友在日常生活中，自然感受刷卡帶來的便利與價值，今年初夏即邀請卡友帶著CUBE信用卡出門用餐，用美食串起回饋，讓每一餐，都成為生活中最剛好的選擇。

國泰 信用卡 銀行

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