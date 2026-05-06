元大金全面強化供應鏈人權風險管理 攜手夥伴打造永續責任體系

元大金控自2017年帶動供應鏈所有供應商簽署人權承諾書，以「自好」帶動「共好」理念，10年來不斷優化永續供應鏈管理、導入國際標準，引領供應商建立人權風險管理機制，於4月份舉辦本年度第一次供應商ESG交流會，以「趨避風險 創造價值：人權管理新思維」為主題，元大金控與供應商夥伴共同強化企業營運韌性，打造責任供應鏈。

元大金控將ESG融入企業文化與營運策略，讓不同背景、特質及觀點的員工皆感受到重視及支持。元大金控擴展永續影響力，2019年起正式啟動供應商兩階段評鑑及分析，針對人權風險較高的供應商，透過實地訪查工作場域，深入了解供應商的痛點，提供專屬改善建議，落實雙方議合，供應商改善率達100%，並逐年擴大供應商評鑑覆蓋率，八年增加逾三成供應商納入議合對象。

在評鑑之外，元大金控每年執行人權盡職調查（HRDD），關注供應商在強迫勞動、歧視、雇用童工、個人隱私權、同工同酬等議題上的風險，協助合作夥伴掌握永續趨勢，從風險辨識、評估到改善機制，逐步建立完整管理架構，在道瓊最佳類別指數（DJBIC）相關評比中，屢獲肯定；元大金控定期舉辦供應商ESG交流會，這次活動特別邀請無印良品及資誠企業管理顧問公司，分別就人權盡職調查管理架構及實務操作交流，分享國際規範發展（如UNGPs），解析企業如何建立制度、導入流程及落實改善機制，協助供應商系統化推動人權風險管理。

隨著歐盟通過「企業永續盡職調查義務指令」（CSDDD），人權盡職調查納入法規與供應鏈管理成為國際趨勢，未來競爭不再只是企業對企業，而是供應鏈對供應鏈。元大金控將持續精進供應鏈管理制度，結合數位工具，強化風險監控與資訊揭露，並攜手供應商打造兼具商業價值與社會責任的長期合作夥伴關係。