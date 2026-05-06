非美元穩定幣迎來成長契機 渣打銀：台灣具備良好發展基礎

渣打集團最新發布全球穩定幣研究報告指出，隨著穩定幣快速擴張並加速進入主流金融體系，加密資產的應用場景正由過往的交易工具，逐步轉型為數位金融基礎設施中的關鍵結算媒介，並廣泛應用於企業跨境支付與資金調度等領域，推動全球數位資產市場邁向更成熟階段。

根據國際研究機構與鏈上數據平台統計，目前全球穩定幣發行規模已突破3,200億美元，2026年第1季交易總額更超過28兆美元，創下單季歷史新高。渣打發布的《非美元穩定幣如何邁向規模化發展》報告進一步指出，儘管美元在全球跨境支付體系中占比約50%，但穩定幣市場中逾98%仍以美元計價，顯示幣別結構高度集中，亦意味非美元穩定幣仍有約48%的發展空間。

報告分析，在全球經貿活動呈現多幣別格局的趨勢下，穩定幣過度依賴美元已形成結構性落差。未來即使幣別配置出現小幅調整，亦可能轉化為顯著成長動能，有助釋放非美元穩定幣的潛在需求。隨著監管制度逐步完善、金融基礎建設持續升級，以及機構投資人參與程度提高，穩定幣於支付、跨境資金流與國際貿易等應用場景將持續擴大。

渣打銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲表示，穩定幣等數位資產並非要取代既有支付體系，而是回應全球貿易結構與企業營運模式轉變，提供更具彈性與透明度的結算選項。她指出，台灣在全球供應鏈中占據關鍵地位，隨著企業對跨境資金調度與結算效率的需求提升，數位結算工具的導入條件日益成熟。

報告亦結合世界銀行2025年「營商環境成熟度評估」（B-READY）數據，從金融服務效率、國際貿易便利性、營運條件及監管架構等四大面向，評估各地穩定幣需求潛力。結果顯示，在跨境交易成本較高、支付基礎建設不足的新興市場，如撒哈拉以南非洲、拉丁美洲及部分亞洲新興國家，對穩定幣的需求相對強勁。

至於台灣市場，報告指出，其發展態勢與新加坡及香港等國際金融中心相近，在營運效率與監管透明度方面具備優勢，顯示金融體系穩健且市場基礎良好。不過，報告亦提醒，該評估主要用於衡量潛在需求與經濟誘因，並不代表各市場已具備立即發行穩定幣的條件。

朱佳玲進一步指出，台灣企業普遍具備高度國際化特性，供應鏈布局遍及全球。穩定幣兼具法幣穩定性與區塊鏈高效率結算優勢，透過鏈上支付機制，可大幅提升跨時區交易效率並降低資金流動障礙。展望未來，隨著監管框架逐步明朗，台灣有望加速與全球數位金融體系接軌，進一步帶動企業資金運用效率與創新發展動能。