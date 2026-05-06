助客戶靈活配置資產 國泰世華銀行重磅推出債券相關結構型商品

自2026年2月底美國對伊朗採取軍事行動以來，地緣政治風險明顯升溫，市場對能源供給與通膨壓力隨之擴大。在油價走高推升通膨預期的背景下，美國聯準會政策態度轉趨審慎，美國10年期公債殖利率亦一度升破4.3%，創近8個月新高，使債市短期波動加劇。

不過從收益角度來看，當前優質債券所提供的利率水準，具備穩定現金流的吸引力。部分投資人認為相關市場波動屬於短期干擾，反而提供布局債券資產的良好切入點。洞察此一市場趨勢，國泰世華銀行首推以美元計價、連結美元債券之結構型商品 ，協助具專業投資需求的客戶，依其風險承受度與投資策略進行彈性配置，有望透過結構型商品設計，掌握相對穩定的固定收益機會，並結合該商品短天期特性，提升整體資產配置的靈活度與資金運用效率。

國泰世華觀察指出，債券向來為投資人配置固定收益的重要資產之一，但傳統中長天期債券投資普遍需承擔5至10年以上較長的持有期間，資金流動性相對受限，難以滿足客戶短期資金調度與彈性運用的需求，成為部分客戶卻步的主要因素。此外，客戶於持有債券期間，若因資金需求需提前出售債券，亦可能面臨買賣價差擴大所導致的資本損失風險。

有鑑於此，國泰世華此次推出短天期（3個月、6個月）連結美元債券之結構型商品，協助客戶在較短期間內，有機會取得高於傳統債券票面利率的固定收益，以提升資金運用效率。於商品到期時，若市場條件符合預期，客戶可望領回完整本金；倘若連結債券價格表現未如預期，客戶則可依原進場價格或較低之履約價格，承接該檔標的債券，兼顧收益機會與進場彈性。

本商品僅限國泰世華的專業客戶 承作，屬固定收益型且非保本的投資產品。以美元為投資本金，所連結之標的為具備良好流動性、發行規模及投資等級評級之美元計價債券。客戶可依自身投資目標與風險承受度，設定等於或低於標的債券現行市價的履約價格，並對應獲取較高的固定收益條件。

國泰世華提醒，儘管本商品連結相對穩定之債券標的，其本質仍屬非保本投資。於特定情境下，客戶須承擔投資本金轉換為連結債券之風險，實際結果可能導致部分或全部本金損失。投資人於投資前應充分瞭解商品特性及相關風險，並審慎評估自身的風險承受能力，不宜僅以預期收益率作為唯一投資決策依據。

國泰金控做為台灣最大資產管理業者之一，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，發展資產管理成為銀行、保險外的第三事業引擎，透過旗下子公司推出具前瞻性的資產配置解方，以實際行動推動台灣躍升亞洲資產管理中心。為延續集團策略，國泰世華持續秉持「以客戶為中心」的經營理念，結合專業研究團隊、資產配置顧問，及功能完善的線上交易平台，建立多元豐富的投資管道，協助客戶穩定布局資產。