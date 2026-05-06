台股科技基金近年報酬太猛！前十強全破250%

台股在AI與半導體需求帶動下頻創新高，資金持續湧入科技族群，推升整體市場動能。台股科技基金績效大幅領先。統計近年前十強報酬率全數突破250%，更明顯超越台股大盤同期漲幅，凸顯科技投資主流地位。

台股科技股多頭行情延續，帶動相關基金績效大放異彩。截至4日，根據CMoney統計近一年績效表現，科技基金前十強報酬率全數突破250%，明顯領先大盤同期約95%的漲幅，展現強勁超額報酬能力。

其中，安聯台灣科技、野村e科技產品表現居前，報酬高達280%最高；野村高科技、玉山科技島、摩根新興科技、台新2000高科技、合庫台灣高科技、第一金電子、統一奔騰、元大高科技則達250%以上，反映AI、半導體與高效能運算題材持續發酵。

此外，國泰科技生化、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技、永豐領航科技、群益創新科技、新光創新科技、富邦科技、匯豐龍騰電子、富邦高科技等，績效介於216.4%以上至250.6%之間。因此在產業趨勢與資金動能雙重支撐下，科技型基金不僅掌握成長主軸。

值得注意的是，摩根新興科技基金（數位級別）自2023年1月底成立以來，短短三年內，淨值已從10元來到逾50元（5日淨值為51.47），該基金聚焦四大主軸，包括：半導體封裝測試、高速傳輸、電力/散熱、低軌衛星等。

綜合安聯台灣科技基金經理人周敬烈、安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，近期財報周密集登場，許多台灣科技重量級企業公布最新財報均展現穩健成長動能，且獲利持續上修，表現相當亮眼。而獲利上修的成長動能，主要來自於上游零組件持續漲價所致，包括晶圓代工、記憶體、被動元件、銅箔基板，以及主被動零組件等，明顯受惠於AI浪潮所帶來的暢旺需求。

野村投信投資策略部副總經理樓克望分析，基本面方面AI與半導體長期成長趨勢仍然穩健，並未轉弱，但本波短期兩周內急漲，更多反映政策利多與資金重新配置，而非基本面在短時間內出現顯著變化。因此，短線市場波動加大，主要來自評價調整與籌碼消化，而非產業趨勢反轉。

總經方面，玉山投信補充，市場仍具不確定因素，4月聯準會最新利率決策會議，以8票贊成、4票反對，決議基準利率維持在3.5%至3.75%，顯示內部對政策陳述更為分歧，不過基於美國經濟保持韌性，短期雖然可能面臨通膨回升削弱降息預期，只要油價回落使通膨出現降溫訊號，預估聯準會今年依舊存在降息空間。

展望後市，摩根投信表示，美國推動在地製造所帶動的供應鏈重組，對台廠的受惠最為直接，但在此同時，應嚴格檢視相關台廠企業在供應鏈上的調整能力。

有鑑於市場對AI的觀察重心早已從題材面轉向基本面的獲利與驗證，且AI新規格的變化與代理式 AI發展的加速，這雖帶動了相關供應鏈的機會，但推出時程與規格的變化，也將同步考驗台廠對於鞏固護城河的能力，因此投資致勝的關鍵反而要仰賴主動選股。