凱基金控 KGI Walker 健走挑戰 八成參賽員工達成每日萬步

凱基金控致力打造健康永續職場，連續五年舉辦KGI Walker每日萬步健走挑戰。今年吸引海內外共4,500名員工、383支團隊熱情參與。短短半個月內，八成參賽員工達成每日萬步目標，其中231支團隊更完成全員萬步挑戰，累計步數高達8.1億步，相當於減少11.5萬公斤的碳排放量，展現集團員工以日常行動實踐健康永續的企業精神。

凱基金控指出，同仁將健走融入生活節奏，有人改以步行通勤，有人相約慢跑、健走；一群人一起走，彼此鼓勵、互相提醒，讓運動不再只是個人挑戰，而是團隊共同完成的目標。競賽期間，每晚十點的「步數點名」成了默契，只要有人尚未達標，手機訊息便此起彼落，彼此叮嚀、互相打氣，讓健走不只是個人挑戰，更讓彼此情誼更加緊密。

凱基金控董事長王銘陽表示，KGI Walker不只是一場健走活動，更是企業文化的縮影。透過同仁自主參與、相互支持的過程，展現出高度的信任感與團隊精神，也讓健康管理與永續行動自然融入日常工作與生活之中，成為企業持續前進的關鍵力量。

KGI Walker不僅促進員工健康生活，更蘊含地方永續發展的支持，今年活動結合地方創生元素，設計「走跳創生團隊」任務，員工只要累積健走里程，便能在虛擬地圖上解鎖台灣各地創生團隊故事，並獲得創生團隊精心準備的特色禮品。部分同仁更實際走訪陽明山「藍寶石秘境」，在創生團隊的帶領下，以雙腳認識在地文化與自然環境，將健走體驗延伸為支持地方永續的實際行動。

凱基金控表示，未來將持續透過KGI Walker員工健康活動，鼓勵同仁建立長期運動習慣，同時將減碳行動、地方創生等永續理念融入企業日常，讓永續不只是策略目標，而是每一位員工都能親身參與、共同實踐的企業文化。