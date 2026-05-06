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安達產險推出專屬兒童保單 守護兒童安全

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著母親節即將到來，家人的健康與安全，也成為母親最重要的願望。正因理解每位母親守護孩子健康與幸福的心願，安達產險近期推出「安達倍比安」兒童意外保險專案，為孩子量身打造專屬的意外保障。

根據統計資料顯示，2025年兒童因事故死傷人數較前一年增加33%。這趨勢不僅反映出兒童所面臨的安全風險日益增加，也凸顯了家庭在事故發生後所需承受的醫療費用負擔風險。

「安達倍比安」是一份專為0至15歲孩子提供完整意外保障內容的保單，補足保障缺口，有助分散部分醫療支出風險。

該產品主要特色包含:

1.意外失能生活補助: 涵蓋一到六級失能生活補助，提供財務支援，減輕家庭經濟負擔。

2.實支實付傷害醫療保險金: 最高補助10萬元，補充健保未涵蓋的保障缺口

3.骨折保障: 因意外造成的骨折，不論是否住院皆可獲得補償

4.住院醫療: 涵蓋因意外傷害住院，重大傷害失能住院，以及食物中毒住院慰問等保障

5.輔助器具及門診手術: 提供最高50,000元輔助器具費用補償、定額2,000元意外門診手術的保障

6.特定燒燙傷及顏面傷害保障: 提供專屬保險金及整形費用，協助重拾自信

7.救護車費用補助: 減輕緊急運送的經濟壓力，提升醫療照護品質

安達產險總經理曾增成表示: 安達產險深耕台灣超過40年，始終秉持「公平對待客戶」的核心理念，以客戶需求為優先，致力於打造清晰易懂的保險商品與服務。我們深刻了解兒童在不同成長階段所面臨的多重風險及保障需求，推出『安達倍比安』，不僅讓孩子在突發狀況時獲得所需照護，也協助家長實際的財務支援，守護孩子的健康與安全。

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