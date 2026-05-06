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台股行情旺 華南 e 指沖助攻精準布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「華南e指沖交易 月月抽大阪雙人遊」活動現正熱烈進行中。透過「華南e指沖」App交易滿額，抽大阪雙人遊，活動至6月30日止。(華南永昌證券/提供)
「華南e指沖交易 月月抽大阪雙人遊」活動現正熱烈進行中。透過「華南e指沖」App交易滿額，抽大阪雙人遊，活動至6月30日止。(華南永昌證券/提供)

台股行情熱翻天，正是布局好時機！值此關鍵時刻，華南永昌證券「華南e指沖交易月月抽大阪雙人遊」活動也正熱烈進行中，投資人可善用華南e指沖App的數位優勢累積交易實力，更有機會贏得大阪雙人遊，活動至6月30日，華南永昌證券提醒投資人把握時間。

隨著主動式ETF熱潮續航，「華南e指沖」App獨家「ETF持股異動自動推播」，不論主動式ETF、被動式ETF均能全方位監測，並於當日晚上第一時間自動推播「新增標的」與「加碼張數」。投資人無需翻找投信官網，即可快速掌握經理人最新選股邏輯，並透過一鍵查看「完整成分股及報價」結合下單功能，精準搶占法人資金先機；立即開戶下載「華南e指沖」App，與專業經理人同步布局。

在積極參與創紀錄行情的同時，華南永昌持續透過實質回饋為投資人應援，凡使用「華南e指沖」App電子交易台股或複委託海外股票，交易滿額即可獲得一次抽獎機會，交易越多中獎機率越高，活動期間共抽出6組日本大阪雙人遊，新、舊同享交易滿額月月抽，詳細活動內容請利用下方網址或搜尋關鍵字「華南永昌 大阪雙人遊」看更完整的活動內容。

迎接2026年的投資新局，華南永昌證券期許成為投資人最堅實的數位後盾。協助投資人在掌握行情脈動的同時，更能以更具效率的理財節奏，在自己的投資版圖中，高光啟程。

大阪 台股

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