台股行情旺 華南 e 指沖助攻精準布局

台股行情熱翻天，正是布局好時機！值此關鍵時刻，華南永昌證券「華南e指沖交易月月抽大阪雙人遊」活動也正熱烈進行中，投資人可善用華南e指沖App的數位優勢累積交易實力，更有機會贏得大阪雙人遊，活動至6月30日，華南永昌證券提醒投資人把握時間。

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