助攻亞資中心 百年信託只課一次稅…政院拍板稅制大鬆綁

為打造亞洲資產管理中心，行政院跨部會拍板家族信託稅制。金管會昨（5）日宣布重磅訊息，「連續受益人信託」確立課稅原則，在100年存續期間內，不論資產傳承幾代，原則上僅課稅一次，突破過去代代移轉、代代課稅的限制。

金管會指出，過去國內未建立連續受益人信託制度，家族資產每次移轉都須課徵贈與稅或遺產稅，若由祖輩傳至子女再到孫輩，等同被課稅兩次以上，成為高資產族群規劃傳承的一大痛點。

銀行局副局長王允中表示，此次跨部會協商後確認，只要信託存續期間不超過100年，且委託人與受益人對信託財產與受益權不具控制或實質影響力，即可在信託成立時課稅一次。至於超過100年是否再課稅，將由財政部另行函釋。

實務上，該制度雖開放一般民眾使用，但因規劃門檻與資產規模要求較高，預期以企業主與高資產家族為主要受惠族群，有助建立長期、穩定的家族資產傳承架構。

法務部早在2023年函釋鬆綁相關法律架構，允許在信託契約中設定存續期間，並安排後順位受益人。所謂「受益人可得確定」，指可透過條件界定範圍，如以直系血親卑親屬為受益人，而非限定特定個人。

官員進一步表示，所謂的「受益人可得確定」是可以設定條件，但具體人選不一定要確定，舉例來說，可以設定直系血親卑親屬為受益人，在委託人同時有三個小孩的情況下，受益人就有三位，並不會限定是特定的個人。

金管會表示，目前全台共有55家具信託業務執照的金融機構，包括銀行、證券商、外銀分行及信用合作社，原則上均可開辦連續受益人信託。若架構較複雜，仍須與主管機關討論。