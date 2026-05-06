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百年信託鬆綁 專家看好有助留財、引資 關注兩面向

經濟日報／ 記者胡順惠翁至威／台北報導
迎接百年信託時代，行政院跨部會討論後，鬆綁「連續受益人信託」課稅。
迎接百年信託時代，行政院跨部會討論後，鬆綁「連續受益人信託」課稅。

迎接百年信託時代，行政院跨部會討論後，鬆綁「連續受益人信託」課稅。專家分析指出，這是補足家族信託稅制的關鍵拼圖，並讓台灣本地信託制度與國際接軌，有助亞洲資產管理中心「留財、引資」目標。

專家認為，後續必須關注財政部解釋令所提要件及限制、信託架構設計等兩大面向。

勤業眾信會計師王瑞鴻表示，法務部在2023年函釋中，已確立連續受益人信託制度可行，但針對課稅問題當時尚未有定論，金管會昨（5）日宣布已跨部會達共識，對推動家族信託是一大利多，現在就待財政部完成函令，後續可持續觀察適用要件等細節。

王瑞鴻指出，在百年信託制度之下，過去如果受益人改變，例如兒子去世，改由孫子成為受益人，每一次受益人變更都可能涉及遺產稅，如此代代相傳、代代課稅，導致家族卻步，不願採取百年信託制度規劃家族傳承，也因為這些稅制疑義，這項制度在台灣發展相當有限。

政府考量實際上，無論是兒子、孫子都沒有實際取得信託財產，且對信託財產及受益權均不具備決定權或實質影響力，卻在每次改變受益人時都要被課稅，顯有不合理之處，因此在跨部會研商過後，已朝正面方向前進。

勤業眾信表示，百年信託課稅議題受到高資產家族高度關注，未來在符合一定法定要件的前提之下，信託可約定最長存續期間為100年，後順位受益人依信託契約約定承接受益權時，不產生贈與稅及遺產稅課稅問題，象徵正式朝「百年信託」制度邁進，對高資產家族與家族辦公室之發展具重大意義。

勤業眾信指出，財政部未來將發布正式課稅原則函釋，作為稅捐稽徵機關、信託業者與納稅義務人之遵循依據。

勤業眾信提醒，健全且完善的信託制度環境，是建構家族財富永續傳承的重要基礎，不過要注意的是，若信託架構或契約條款設計，未符相關法令要件，仍可能被稅捐機關認定為贈與或遺產移轉，也就是說，未來想善用「百年信託」傳承，信託架構的設計相當重要，也是後續法令關注焦點。

財政部 金管會 法務部

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