壽險業3月總資產銳減3,100億

根據中央銀行最新統計，截至2026年3月底，壽險業總資產降至36.84兆元，下探自去年10月以來新低，單月大減近3,100億元，主要是受到3月市場大幅波動影響。

不過，若與2025年5月35.33兆元相對低點相比，整體規模仍增加約1.51兆元，顯示長期資產累積趨勢未變，但短期波動明顯加劇。

進入5月後，市場不確定性進一步升溫。中東地區關鍵能源設施與油輪遭襲，引發供應疑慮，推升布蘭特原油價格急漲。

同時，美國財政部公布最新預估，2026年4至6月單季淨舉債規模將達1,890億美元，遠高於2月初估的1,090億美元。雙重利空夾擊下，美國公債價格走跌，各天期殖利率全面上揚至少5個基點，其中30年期公債殖利率一度攀升至5.03%，創下去年7月以來新高。市場憂心，資產評價壓力恐使壽險業5月資產波動再度擴大。

回顧3月表現，六大壽險公司稅後純益僅約10.98億元，年減幅高達93%，獲利表現明顯惡化，其中富邦人壽與南山人壽更出現單月虧損。富邦人壽在2026年3月單月稅後淨損19.4億元，主要因美伊衝突升溫導致債券殖利率彈升，產生FVTPL投資評價損失。

從資產配置觀察，海外投資仍為壽險業經營關鍵。回顧歷史，2022年10月壽險業海外資產占比曾高達62.24%，創下高點，其後多年維持在六成以上。然而，2025年5月因新台幣大幅升值，海外投資占比跌破六成，降至57.92%，隨後數月多於57%至58%區間震盪。至2026年3月底，占比為57.76%，顯示結構趨穩定，但仍未回到過往高檔水準。

在監理政策方面，金管會推動壽險業匯率會計新制，藉此降低過度避險所帶來的成本壓力，並引導業者強化資產負債管理，以減少錯配風險。市場人士指出，在全球政經局勢仍充滿變數之際，壽險業如何在收益、風險與資本管理之間取得平衡，將成為後續觀察的關鍵指標。