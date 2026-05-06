快訊

光陽電動機車Ionex 調高資費求生 車主抱怨「被當韭菜」

川習會會談台灣 魯比歐：台灣穩定是美中共同利益

上午鋒面遠離各地放晴回溫 吳德榮：周五梅雨第二波 哈格比颱風明生成

聽新聞
0:00 / 0:00

壽險業3月總資產銳減3,100億

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

根據中央銀行最新統計，截至2026年3月底，壽險業總資產降至36.84兆元，下探自去年10月以來新低，單月大減近3,100億元，主要是受到3月市場大幅波動影響。

不過，若與2025年5月35.33兆元相對低點相比，整體規模仍增加約1.51兆元，顯示長期資產累積趨勢未變，但短期波動明顯加劇。

進入5月後，市場不確定性進一步升溫。中東地區關鍵能源設施與油輪遭襲，引發供應疑慮，推升布蘭特原油價格急漲。

同時，美國財政部公布最新預估，2026年4至6月單季淨舉債規模將達1,890億美元，遠高於2月初估的1,090億美元。雙重利空夾擊下，美國公債價格走跌，各天期殖利率全面上揚至少5個基點，其中30年期公債殖利率一度攀升至5.03%，創下去年7月以來新高。市場憂心，資產評價壓力恐使壽險業5月資產波動再度擴大。

回顧3月表現，六大壽險公司稅後純益僅約10.98億元，年減幅高達93%，獲利表現明顯惡化，其中富邦人壽與南山人壽更出現單月虧損。富邦人壽在2026年3月單月稅後淨損19.4億元，主要因美伊衝突升溫導致債券殖利率彈升，產生FVTPL投資評價損失。

從資產配置觀察，海外投資仍為壽險業經營關鍵。回顧歷史，2022年10月壽險業海外資產占比曾高達62.24%，創下高點，其後多年維持在六成以上。然而，2025年5月因新台幣大幅升值，海外投資占比跌破六成，降至57.92%，隨後數月多於57%至58%區間震盪。至2026年3月底，占比為57.76%，顯示結構趨穩定，但仍未回到過往高檔水準。

在監理政策方面，金管會推動壽險業匯率會計新制，藉此降低過度避險所帶來的成本壓力，並引導業者強化資產負債管理，以減少錯配風險。市場人士指出，在全球政經局勢仍充滿變數之際，壽險業如何在收益、風險與資本管理之間取得平衡，將成為後續觀察的關鍵指標。

中東 壽險業 富邦人壽

延伸閱讀

陸「國民基金」餘額寶收益率跌破1%新低 資金反而越湧？

油價和政府舉債壓力雙重壓力下 美債30年期公債殖利率失守5%防線

開戶大增…全民瘋台股 指數站上4萬點

開戶數創高…股海新兵短進短出 年輕投資人大增

相關新聞

助攻亞資中心 百年信託只課一次稅…政院拍板稅制大鬆綁

為打造亞洲資產管理中心，行政院跨部會拍板家族信託稅制。金管會昨（5）日宣布重磅訊息，「連續受益人信託」確立課稅原則，在100年存續期間內，不論資產傳承幾代，原則上僅課稅一次，突破過去代代移轉、代代課稅

投信公公併拚下半年達陣 基金規模排行將升至第八

四家公股投信合併日前已敲定各金控持股比例，母金控幾乎不用再拿出現金作為對價交易，目前進入擬訂合併契約階段，據了解，因是子公司間的合併故應無需經股東會通過，作業時程上也不可能在股東會前召開董事會通過，但

保險資金去化重要管道 投資不動產餘額創新高 截至3月底達1.66兆元

在資金動能回溫與政策環境逐步鬆綁帶動下，壽險業不動產投資再度升溫，市場規模與布局方向同步出現新變化。

壽險保費 連十月淨流入 3月增161億元

受到中東戰事影響，全球股市短期劇烈震盪，也影響投資人資產配置。保發中心統計，壽險業今年3月總保費收入2,874.8億元、保險給付金額2,713億元，單月保費淨流入達161.8億元，連續十個月呈現保費淨

第一金投存續 擁700個據點

未來以第一金投信為存續的四合一公股投信，將一舉獲得四家公股銀行超過700家分行據點支持，短期上自有銷售動能及綜效產生，惟公股圈認為長期綜效仍須未來的經營者持續重視及投入資源。

外溢保單熱銷 收入翻倍

金管會昨（5）日公布今年第1季外溢保單和實物給付保單的銷售情形，其中外溢保單新契約保費收入達243億1,510萬元，較去年同期翻倍成長，年增達119%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。