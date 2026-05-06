保險資金去化重要管道 投資不動產餘額創新高 截至3月底達1.66兆元

在資金動能回溫與政策環境逐步鬆綁帶動下，壽險業不動產投資再度升溫，市場規模與布局方向同步出現新變化。

根據中央銀行最新統計，截至2026年3月底，壽險業不動產投資餘額已達1.66兆元，續創歷史新高，年增率則是連續三個月逾6%，顯示在低利環境與長期資產配置需求下，不動產仍為保險資金的重要去化管道。

以凱基人壽為例，今年1月出手以101億元、溢價逾五成，標下台北「陸軍保養廠C基地」70年地上權，成為近期市場最受矚目的大型開發案之一。

市場人士指出，在收益率規範調整與市場供給結構變化交互影響下，壽險業不動產投資已逐漸浮現四大趨勢。首先，在收益率「緊箍咒」逐步鬆動下，業者投資彈性提升，願意承接收益率略低但具長期增值潛力的標的，投資策略由過去偏重穩定租金收益，轉向兼顧資本利得與產業整合。

其次，標的稀缺性持續加劇，精華區大型土地與具規模開發案愈發難求，使壽險業者競標意願升高，帶動價格與溢價幅度攀升。凱基人壽取得的C基地，即反映市場對優質資產的高度競爭，也凸顯資金追逐核心地段的趨勢未減。

第三，投資類型朝向多元化發展，除傳統商辦與住宅外，醫療、長照、數據中心及複合式開發案逐漸成為新焦點。

尤其隨著人口高齡化與智慧醫療需求增加，結合醫療資源的健康園區模式，正成為壽險資金布局的重要方向。

第四，壽險業積極導入長期經營思維，從單純資產持有轉向參與開發與營運，強化資產價值。

透過與專業開發商及產業夥伴合作，不僅提升投資報酬來源，也有助於分散風險，建立更具韌性的資產組合。