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外溢保單熱銷 收入翻倍

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

金管會昨（5）日公布今年第1季外溢保單和實物給付保單的銷售情形，其中外溢保單新契約保費收入達243億1,510萬元，較去年同期翻倍成長，年增達119%。

據統計，截至目前有15家壽險公司經核准及備查共316張外溢保單，第1季新契約銷售件數36萬3,831件，年增44%，新契約保費收入達243億1,510萬元，較去年同期增加132億2,407萬元，年增達119%，保險局副局長陳清源指出，主因是國泰人壽外溢保單新契約成長強勁，拉抬市場動能。

今年第1季外溢保單銷售前三名的公司，新契約件數和新契約保費收入分別為國泰人壽18.9萬件、216.7億元；南山人壽11.5萬件、12億元；富邦人壽3.3萬件、6.6億元。

反觀實物給付型保單市況慘澹，金管會統計，今年第1季已核准及備查七家壽險公司，共銷售52張實物給付保單，新契約件數為11萬4,963件，年減7%，新契約保費收入約1億2,784萬元，年減56%。實物給付型保單今年第1季銷售前三名的公司，新契約件數及新契約保費收入分別為國壽6萬件、1.09億元；富邦人壽4.3萬件、0.14億元；南山人壽1.1萬件、0.04億元。

國泰人壽 保單 南山人壽

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