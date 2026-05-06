外溢保單熱銷 收入翻倍

四家公股投信合併日前已敲定各金控持股比例，母金控幾乎不用再拿出現金作為對價交易，目前進入擬訂合併契約階段，據了解，因是子公司間的合併故應無需經股東會通過，作業時程上也不可能在股東會前召開董事會通過，但

2026-05-06 02:05