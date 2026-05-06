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壽險保費 連十月淨流入 3月增161億元

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導

受到中東戰事影響，全球股市短期劇烈震盪，也影響投資人資產配置。保發中心統計，壽險業今年3月總保費收入2,874.8億元、保險給付金額2,713億元，單月保費淨流入達161.8億元，連續十個月呈現保費淨流入，累計今年第1季保費淨流入達957.5億元，年增87.7%。

值得留意的是，保險給付件數再次刷新紀錄，單月達到728.7萬件，改寫歷史新高。

保發中心數據顯示，今年3月壽險總保費收入2,874.8億元，保險總給付2,713億元，形成161.8億元淨流入，今年來差額逐漸縮減；2026年第1季壽險保費收入累計7,950億元，總給付6,992.5億元，淨流入高達957.5億元，對比2025年第1季，壽險業總保費收入成長18.6%，總給付額亦年增12.9％，淨流入則年增87.7%。

而在保險給付件數方面，在今年1月達到689.3萬件後，2月給付件數受到農曆春節工作日減少影響，降為596.5萬件，3月再度升高至728.7萬件，改寫新高紀錄。第1季保險給付件數合計達2,014.5萬件，較去年同期增加逾五成件數。

壽險業高層表示，受惠年初股市表現強勁，投資型與分紅保單熱銷，帶動保費收入維持高檔，但另一方面，保費流出同樣增加。換而言之，當前壽險業已進入「高收入、高給付」並行的階段。

其次，在保險給付件數創新高部分，背後主要有三個結構性因素。第一，保單基數持續擴大，過去數十年累積的醫療險、健康險逐步進入高理賠期，使理賠件數呈現長期上升趨勢；第二，人口結構轉變與醫療使用頻率提升，也帶動日常醫療理賠需求增加；第三，部分保戶將資金轉向科技股、ETF、基金等商品，帶動解約金支出增加，推升整體給付件數。

中東 壽險業

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