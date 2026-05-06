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第一金投存續 擁700個據點
未來以第一金投信為存續的四合一公股投信，將一舉獲得四家公股銀行超過700家分行據點支持，短期上自有銷售動能及綜效產生，惟公股圈認為長期綜效仍須未來的經營者持續重視及投入資源。
財部原先認為四家投信基金規模合計三千餘億元，距前六大基金規模門檻達6,000億以上有一段距離，不具規模經濟效益。
但是在府院屬意後，財部開始以正面態度推動，期間還歷經大罷免一度暫緩。
據悉，目前除第一金投信的一般基金較具規模之外，其他三家均高度仰賴貨幣型基金，但貨幣型基金利潤僅有約10個基點，因此有規模才有利潤，一般基金利潤則可達100至150個基點。
例如，第一金投信有一檔全球水電瓦斯及基礎建設收益基金規模達百億之譜，也是靠銀行力拱，至於ETF則已失去先機，目前大者恆大趨勢明顯，如華南永昌去年發行首檔ETF規模僅約10億元。
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