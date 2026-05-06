投信公公併拚下半年達陣 基金規模排行將升至第八

四家公股投信合併日前已敲定各金控持股比例，母金控幾乎不用再拿出現金作為對價交易，目前進入擬訂合併契約階段，據了解，因是子公司間的合併故應無需經股東會通過，作業時程上也不可能在股東會前召開董事會通過，但力拚下半年完成合併。

睽違十年再有公公併，為提升競爭力，四家公股金控第一金（2892）、兆豐金、合庫金及華南金推動旗下投信「四合一」，在年後已各自委由四大會計師事務所財顧完成盡職調查（DD），並以去年第3季財報為基準精算各家評價價值，其中評價方法以「收益法」為主，即以企業未來預期的獲利能力（收益流量）估算價值，是近代併購實務中為體現「持續經營」假設最常用的評價方式。另綜合資產法等為輔。

經四家金控對評價方法達共識及外部財顧確保併購換股比例公允後，計算出投信公司各自價值對應換股比例，其中規模最大的第一金投信母金控第一金將取得50%多一點的過半股權，並確定為主導地位及存續公司，兆豐金將取得合併後30%多一點股權，其餘合庫金及華南金將分別取得9%多股權，華南永昌投信由於評價最少而股權最少。兆豐未來對投信採權益法認列損益，合庫及華南應會採長期股權投資成本法評價。

據指出，由於以各自公司本身的實力合理反映持股比例，因此四家金控幾乎不用再拿出現金，至多以極少的金額補足。換股比例確定後，目前進入訂定合併契約階段，屆時將連同專家換股比例合理性意見書送董事會通過後，接續再送件金管會審查，合併時程較大不確定為金管會審核時間，不過，目前包括未來資訊系統整合、員工安置計畫等會陸續展開討論，其中員工安置主要涉及優離優退和留任獎金等，四家條件皆會一致。

根據3月底資料，第一金投信基金規模1,607億元、市占率1.32%；兆豐投信基金規模1,153億元，華南永昌投信521億元，合庫投信368億元，合併後基金規模3,649億元，市場排名升至第八位。