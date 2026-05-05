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壽險業首季獲利964億年增13% 3月美伊戰火轉虧損

中央社／ 台北5日電

金管會今天公布壽險業今年首季獲利達新台幣964億元，年增13.5%，創下近4年同期新高。金管會說明，保險業今年接軌IFRS 17，保險本業獲利都相對穩健，但3月因美伊戰火導致資本市場震盪，壽險業部分投資部位轉弱，導致單月由盈轉虧。

金管會今天公布今年前3月壽險業獲利、淨值與避險狀況，壽險業今年1月、2月獲利亮眼，分別賺556億元與520億元，3月受到市場衝擊，單月虧損112億元，使第1季獲利收斂到964億元。

保險局說明，保險業今年接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約），首季來看，保險本業獲利因保險合約服務邊際（CSM）挹注、整體相對穩健，3月主要因美伊戰火導致資本市場震盪，影響金融資產變動。

至於避險狀況，金管會保險局副局長陳清源指出，新台幣今年3月單月大貶2.28%，如果完全不避險下，壽險業今年3月有1198億元的匯兌利益，不過因業者採取的避險工具卻產生1604億元的損失，整體壽險業3月避險比率45.15%，3月避險工具換匯成本為120億元，加上單月外匯價格變動準備金淨變動為63億元，合計壽險業整體3月淨匯兌損失為473億元。

觀察首季避險，累計到今年3月底壽險業兌換損益為965億元，因業者今年起多採取攤銷法，也讓兌換損益相對去年有所縮小，3月底避險工具損益為負1185億元，加上換匯（CS）、海外無本金交割遠期外匯（NDF）成本多有下降，3月底避險工具換匯成本為380億元，規模僅約去年一半多，外匯價格變動準備金淨變動為負255億元，3月底淨匯兌損失為855億元。

淨值方面，壽險業第1季表現也如洗三溫暖。從1月底的2.59兆元，到2月底因台股大漲而攀升至2.94兆元，再到3月底因市場修正回落至2.87兆元。

保險局官員解釋，1月淨值變動較大是因IFRS 17新制下重新衡量資產負債，3月下滑主要反映國際股市回檔與單月虧損的影響。

金管會 壽險業 避險

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