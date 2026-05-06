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富邦金融創新 連奪大獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控以科技驅動金融創新，榮獲《Global Finance》三項金融創新大獎。富邦金控／提供
富邦金控以科技驅動金融創新，榮獲《Global Finance》三項金融創新大獎。富邦金控／提供

國際知名財經媒體《Global Finance（全球金融雜誌）》日前公告The Innovators Awards 2026年度獲獎企業，富邦金控（2881）榮獲「全球最佳金融創新實驗室」、子公司台北富邦銀行與富邦產險雙雙榮獲「亞太區最佳金融創新獎」，為今年獲獎數最多的台灣金融業者。

富邦金控董事長蔡明興表示，面對金融科技快速演進與數位轉型浪潮，富邦金控致力於將創新科技導入金融服務，透過跨領域整合與前瞻布局，持續提升服務效率與客戶體驗。未來，富邦亦將持續深化科技應用、培育數位人才，以金融科技創新為核心驅動力，打造具競爭力的金融科技生態圈。

富邦金控透過定期舉辦「TechDay」打造兼具內外部交流與創新媒合功能的平台，讓富邦得以掌握海內外金融科技發展趨勢，同時為新創團隊提供進入金融應用場景的機會。其運作核心進一步聚焦於「賦能、孵化、共創」三大策略，透過生成式AI、大數據等前瞻技術，協助銀行、保險、證券等事業單位驗證、導入並擴散創新解決方案，並建構從概念驗證（PoC）到實際應用的敏捷流程，形塑由外而內的金融創新生態。

台北富邦銀行在主管機關支持下，攜手金融同業成立「鷹眼識詐聯盟」，並建置「即時照會機制」，成功打造跨機構即時防詐平台。該機制於2025年上線，可即時取得帳戶資訊並預警可疑交易，上線後月平均攔阻金額較以往成長30%。北富銀也進一步將防詐機制延伸至不動產交易領域，與臺北市地政局合作推動「地籍異動即時通」，結合檢警及地方政府合作，提前掌握異常交易風險。同時推出「鷹眼即時通」，守護客戶資產安全。

富邦產險繼2025年獲主管機關核准試辦，推出結合AI人臉辨識技術的「FacePass極速保」服務後，再獲國際肯定。「FacePass極速保」服務導入生物辨識技術，保戶透過行動裝置進行AI人臉識別，即可快速完成數位身分驗證與線上簽署，打造即時、安全且便利的投保體驗。該服務已應用於旅遊平安險、意外險及車險等多元場景，讓保險服務突破時間與空間限制，此外，服務不限於本國籍人士，外籍人士持居留證也可申辦投保，體現普惠金融與公平待客的核心精神。

富邦金控 富邦 蔡明興

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