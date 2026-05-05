免砸大錢了！壽險全年避險成本喊腰斬 全年估1,500億元

壽險「砸大錢避險」的時代過去了。據金管會統計，壽險首季避險工具成本僅380億元，寫近四年同期新低，市場估全年恐降到1,400~1,500億元，較往年動輒逾3,000億元幾乎腰斬，反映匯率會計新制上路，避險支出大減。

避險成本下滑，關鍵在兩大因素。一是避險需求降低，壽險業3月底避險比率降到45%，主因外價金水位偏高，加上新制降低匯率波動對財報的衝擊，使業者不再積極拉高避險部位。

二是避險成本率，未再明顯上升。壽險業占75%的避險工具CS（換匯），3月底年化成本率約2.15%，與去年底相當，首季僅小幅增加0.02個百分點。在避險量縮減、成本持穩下，整體支出自然大幅下降。

這意味壽險長年為了海外投資，付出的高額避險成本正快速收斂。過去每年動輒3,000億元以上的支出，幾乎吞噬獲利，如今有機會壓低到2,000億元內，甚至進一步下探，有助支撐獲利。

匯率會計新制的效果，也反映在匯兌損益的數字上。過去壽險業海外投資的未避險部位、避險契約與避險成本，常大幅拉扯獲利，如今三者對損益的衝擊已明顯收斂。

據數據顯示，今年首季台幣貶值1.7%，壽險海外投資、不避險有965億元兌換利益，扣除避險契約、380億元避險工具成本及提存255億元外價金後，淨匯損855億元。

壽險圈指出，壽險業已從「高成本全面避險」，轉向「降低避險、制度調節」的新模式。在避險比率下降、成本穩定與新制三重作用下，避險支出壓力明顯緩解，將成為未來獲利回升的重要支撐。