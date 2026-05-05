壽險接軌成績單出爐！首季大賺964億飆高 但3月轉虧關鍵曝光

壽險接軌IFRS17新制成績單出爐。據金管會統計，壽險業首季稅前盈餘964億元寫近四年同期最強紀錄、年增13.5%；3月底淨值則從上月高峰滑落到2.87兆元，反映IFRS17上路後，獲利底盤轉穩，卻仍受市場波動牽動。

在新制架構下，壽險業獲利拆為三大來源：保險服務結果、財務結果與其他營業結果。前者檢驗保險本業是否賺錢，財務結果反映投資績效，其他則以手續費為主，三者共同構成新制下的獲利全貌。

其中，CSM（合約利潤）成關鍵核心。這是指壽險業既有保單中尚未認列、但未來可逐步實現的利潤，被視為「獲利蓄水池」。

在IFRS17「先服務、後認列」原則下，CSM會隨保單服務提供逐期釋放，使獲利來源由一次性評價，轉為經常性收益。

也因此，壽險業獲利模式從過去依賴資本市場，轉向本業與投資並重。隨負債改採現時利率評價，多數壽險的保單負債成本降低，帶動財務結果改善，進一步強化整體獲利結構的穩定性。

從首季成績單來看，新舊動能交錯。據金管會統計，整體壽險業1月賺556億元、2月520億元，均寫近年同期高點，除CSM穩定釋放外，也受惠1月部分業者投資型保單一次性認列，及全球股債齊揚帶動投資收益。

但3月情勢反轉，單月轉虧112億元。主因中東戰事衝擊市場，全球股債同步下跌，壽險業FVTPL投資部位評價轉弱，抵銷CSM攤銷與經常性收益的挹注，凸顯投資仍主導短期波動。

據數據顯示，保險服務、財務投資收益占比各半，顯示壽險業逐步擺脫過度依賴投資評價利益的舊模式，轉向更穩健的經營體質。

從淨值來看，則反映制度與市場雙重影響。1月因受接軌的資產重分類影響，淨值降到2兆5,911億元，月減1,213億元。

2月在市場反彈與獲利挹注下，月大增3,485億元到2兆9,396億元的史上新高，逼近三兆元大關；但3月再因股債回檔，回落至2兆8,713億元。

法人指出，IFRS17上路後，壽險業已從「看短期評價」轉為「看長期結構」。CSM提供穩定獲利底盤，但投資收益、利率與匯率仍將放大波動，未來獲利將呈現「穩中帶震」的新常態。